Người thấp bé thường sống thọ hơn

Các phát hiện cho thấy những người thấp có tỷ lệ tử vong thấp hơn và ít mắc bệnh mạn tính liên quan đến chế độ ăn uống.

Khi bạn cao hơn, bạn cần nhiều bản sao tế bào để lấp đầy cơ thể và điều này khiến bạn kiệt sức nhanh hơn. Ảnh: Freepik.

CNBC Make It đã trò chuyện với 2 chuyên gia về tuổi thọ là Jean-Marie Robine, chuyên gia nhân khẩu học nghiên cứu mối quan hệ giữa sức khỏe với tuổi thọ, và David Sinclair, đồng Giám đốc Trung tâm Sinh học Nghiên cứu Lão hóa tại trường Y Harvard.

Chuyên gia nhân khẩu học Jean-Marie Robine cho hay nhiều năm trước, con người thấp bé hơn nhiều so với ngày nay vì trong những năm đầu đời, họ không được bổ sung đủ chất dinh dưỡng đầy đủ. Cũng vì vậy, họ khó phát triển tốt và khó chống lại các bệnh truyền nhiễm.

Ngày trước, ở cấp độ dân số, mọi người thường mặc định người thấp bé bị kém phát triển thuở nhỏ và thường có tuổi thọ ngắn hơn.

"Tuy nhiên, ngày nay, nếu có điều kiện tốt như vật chất và học vấn, người thấp hơn thường sống lâu hơn người cao. Ngược lại, khi cao hơn, bạn cần nhiều bản sao tế bào để lấp đầy cơ thể và điều này khiến bạn kiệt sức nhanh hơn", chuyên gia Jean-Marie Robine nói thêm.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Elsevier năm 2003, dựa trên dữ liệu về hàng triệu ca tử vong, các chuyên gia đã tìm thấy mối tương quan giữa chiều cao và tuổi thọ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện “cơ thể thấp, nhỏ có tỷ lệ tử vong thấp hơn và ít bệnh mạn tính, liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt ở độ tuổi trung niên”.

Trong số hơn 2.500 nam vận động viên Phần Lan, vận động viên trượt tuyết thấp hơn 15 cm thường sống lâu hơn 7 năm so với vận động viên bóng rổ. Khi so sánh những người đàn ông phục vụ trong quân đội Italy, một nghiên cứu cho thấy người lính có chiều cao 1,62 m sống lâu hơn 2 năm so với những đồng đội cao hơn.

David Sinclair, đồng sáng lập và cố vấn khoa học của Tally Health, cho biết chiều cao của phụ nữ hoàn toàn tương ứng với tuổi thọ của họ.

Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, trung bình, phụ nữ Mỹ trên 20 tuổi cao 1,62 m. Our World in Data ước tính chiều cao trung bình của phụ nữ trên phạm vi toàn cầu là 1,59 m.

Cố vấn khoa học David Sinclair cho biết sự khác biệt lớn giữa chiều cao của nam và nữ là do sự khác biệt về mức độ hormone tăng trưởng. Tuy nhiên, chiều cao không phải là lý do duy nhất khiến phụ nữ sống thọ hơn.

Chuyên gia Jean-Marie Robine đưa ra giả thuyết về lý do phụ nữ sống lâu hơn: "Phụ nữ phải chịu trách nhiệm không chỉ với cuộc sống của chính họ mà còn với cuộc sống của con cái. Với suy nghĩ này, họ phải mạnh mẽ và bám trụ lâu hơn nam giới".

Đàn ông khỏe mạnh, không bị dị tật có mức độ sống thọ ngang bằng với phụ nữ. Tuy nhiên đàn ông sẽ sống sót kém nếu họ không có sức khỏe tốt. Phụ nữ có khả năng tồn tại tốt hơn dù sức khỏe không tốt.