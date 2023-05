Người Thái thúc đẩy sức mạnh mềm từ ẩm thực

Chính sách “Quyền lực mềm ẩm thực Thái” với mục tiêu khiến người dân toàn cầu biết và ưa chuộng ẩm thực Thái Lan, thúc đẩy nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ ở quốc gia này.

Thái Lan thúc đẩy văn hóa ẩm thực trên toàn cầu.

Chiều 23/5, tại lễ khai mạc Thaifex - Anuga Asia 2023 - Hội chợ chuyên ngành thực phẩm và đồ uống hàng đầu châu Á, Phó thủ tướng Thái Lan, ông Jurin Laksanawisit, nhấn mạnh rằng ẩm thực chính là một phần sức mạnh mềm mà nước này muốn thúc đẩy. “Ẩm thực Thái là ẩm thực toàn cầu”, ông nhận định.

Thúc đẩy sức mạnh mềm

Từ lâu, nước này vẫn thúc đẩy thông điệp Thái Lan là “nhà bếp của thế giới” (Kitchen of the World). Xứ chùa Vàng tự hào là nơi xuất khẩu nhiều nông sản hàng đầu. Đồng thời, quốc gia này cũng khẳng định kinh nghiệm về chế biến thực phẩm, khả năng sáng tạo về chế biến, các quy chuẩn về an toàn, cũng như mô hình phát triển bền vững.

“Thái Lan đã luôn duy trì sức mạnh thực sự của mình trong ngành thực phẩm nhờ sự trù phú của mình. Đất nước là nguồn của nhiều nông sản quan trọng như gạo, rau củ, trái cây và củ mì", Phó thủ tướng Thái Lan nói.

Chính sách “Thực phẩm Thái, thực phẩm toàn cầu” trong mấy năm qua đã giúp Thái Lan trở thành nhà xuất khẩu thực phẩm lớn thứ 15 thế giới. Doanh thu đạt 1.360 tỷ baht năm 2022, tăng 22,7% so với năm trước đó.

Phó thủ tướng Thái Lan, ông Jurin Laksanawisit, phát biểu tại lễ khai mạc Thaifex - Anuga Asia 2023.

Phó thủ tướng Thái Lan nói thêm rằng một phần thành công của xuất khẩu thực phẩm nước này là nhờ sự hỗ trợ của chính phủ và Bộ Thương mại theo quan điểm “dẫn dắt bởi tư nhân, hỗ trợ bởi chính phủ”.

Với chiến lược này, khối tư nhân với kinh nghiệm sâu là người dẫn dắt. Chính phủ đóng vai trò hỗ trợ để giảm mọi rào cản về xuất khẩu, thiết lập các ủy ban chung về thương mại. Từ đó, hai bên đưa ra chiến lược xuất khẩu rõ ràng, hợp tác để cùng giải quyết các vấn đề.

Mục tiêu chính sách là thúc đẩy “Quyền lực mềm ẩm thực Thái”, khiến người dân toàn cầu biết và ưa chuộng ẩm thực Thái. Điều này sẽ giúp thúc đẩy nhu cầu cao hơn đối với sản phẩm và dịch vụ của Thái Lan.

Làn sóng đổi mới sau Covid-19

Đổi mới, sáng tạo ngành thực phẩm và du lịch chính là thông điệp chi phối ở ThaiFEX ANUGA Asia. Sự kiện này là một trong những hội chợ ngành lớn nhất ở khu vực châu Á, diễn ra ngày 23-27/5 ở Bangkok, Thái Lan.

Mathias Kuepper, Giám đốc điều hành của của tập đoàn Koelnmesse, đánh giá: “Xu thế nổi lên của ngành là rất nhiều thay đổi. Covid-19 đã vừa làm ngừng trệ ngành du lịch, thực phẩm, nhưng đồng thời đẩy nhanh ngành. Đã có rất nhiều đầu tư mới vào ngành này cùng nhiều xu thế mới đang diễn ra”.

Theo ông Kuepper, một khảo sát mới đây cho thấy 83% người được hỏi nhắc tới “bền vững” và coi đây là cơ hội lớn đối với du lịch trong khu vực. Xu hướng thứ hai cũng được nhắc tới nhiều là các giao tiếp không chạm, vốn xuất phát từ giai đoạn Covid-19. “Chúng ta thấy xu hướng này rất nhiều trong các vấn đề môi trường, các công nghệ điều khiển bằng giọng nói hiện nay”, ông nói.

Xu thế thứ ba là “số hóa các trải nghiệm của khách hàng”. Xu thế này được ông Kuepper coi là cơ hội rất nhiều cho ngành công nghiệp du lịch của Thái Lan. Cùng lúc này là những công nghệ AI để tối ưu hóa nhiều vấn đề, cụ thể là tối ưu không gian và tối ưu việc sử dụng năng lượng hiệu quả hơn.

Thaifex - Anuga Asia 2023 quy tụ 3.000 công ty toàn cầu.

Do đó, hội chợ ThaiFEX 2023 đã sử dụng những con robot cầm đồ ăn và chạy quanh khu hội chợ để phục vụ người xem. Theo ông Kuepper, “Châu Á hiện trở thành thị trường lớn. Đặc biệt, sáng tạo đóng vai trò ngày càng quan trọng”.

Bà Arada Fuangtong, Phó Tổng cục trưởng Cục xúc tiến thương mại quốc tế Thái Lan, đánh giá thị trường HoReCa (Khách sạn, nhà hàng và ẩm thực) sẽ đạt 2.380 tỷ USD vào năm 2028 với rất nhiều tiềm năng cho du lịch trong khu vực. “Du lịch từng đứng lại trong thời gian Covid-19 diễn ra. Tuy nhiên, hiện du lịch đang hồi phục rất nhanh. Có rất nhiều cơ hội trong lĩnh vực HoReCa", bà nói.

Những tác động của Covid-19 đã tác động rất nhiều tới ngành du lịch ở Thái Lan nhưng đồng thời cũng tạo ra nhiều những thay đổi mới với ngành du lịch tại quốc gia này. “Có rất nhiều sáng tạo mới trong ngành khách sạn, nhà hàng”, ông Sanan Angubolkul, Chủ tịch Phòng Thương mại Thái Lan nói.

Hội chợ ThaiFEX-ANUGA Asia có sự tham gia của 3.000 công ty từ 40 quốc gia trên thế giới với 6.000 quầy hàng. Sự kiện dự kiến thu hút 95.000 người tham quan, từ 140 quốc gia trên thế giới và tạo doanh thu thương mại khoảng 70 tỷ baht ( 2 tỷ USD ).