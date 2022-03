Người tái nhiễm nCoV có xu hướng gặp triệu chứng nặng

Thực tế điều trị tại Hà Nội cũng cho thấy mọi lứa tuổi đều có thể tái nhiễm SARS-CoV-2 dù đã có kháng thể với virus.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2, Nguyễn Thu Hường, Trưởng đơn nguyên chống dịch Covid-19, Bệnh viện Thanh Nhàn, cho biết trung bình mỗi ngày, cơ sở này tiếp nhận khám và điều trị khoảng 70-80 trường hợp hậu Covid-19. Con số này thậm chí lên tới hơn 100 bệnh nhân ở những ngày cao điểm.

Nguy cơ tái nhiễm cao

Theo bác sĩ Hường, đến nay, Bệnh viện Thanh Nhàn đã tiếp nhận và thăm khám cho khoảng hơn 10 trường hợp có các dấu hiệu của tái nhiễm SARS-CoV-2.

“Khoảng thời sau tái nhiễm thường là một tháng. Cá biệt có trường hợp sau 15 ngày khỏi bệnh đã tiếp tục nhiễm SARS-CoV-2 và xuất hiện triệu chứng”, bác sĩ Hường nói.

Theo vị chuyên gia này, nhiều người dân hiện nay có tâm lý chủ quan khi từng nhiễm SARS-CoV-2 và tiêm vaccine. Tuy nhiên, họ vẫn tái nhiễm biến chủng Omicron.

Bệnh nhân đăng ký khám sau khi khỏi Covid-19 tại Bệnh viện Thanh Nhàn. Ảnh: Quốc Vương.

“Đặc biệt, một số người thậm chí có xu hướng cố tình để bản thân mắc Covid-19 trong giai đoạn này với hy vọng nhiễm biến chủng Omicron, qua đó không mắc bệnh nữa. Tuy nhiên, đây là quan điểm sai lầm vì dù nhiễm Omicron, chúng ta vẫn hoàn toàn có thể tái nhiễm chính biến chủng đó nhưng với biến thể phụ khác”, bác sĩ Hường giải thích.

Qua quan sát, bác sĩ này cũng nhận định đây là lý do khiến tỷ lệ tái nhiễm SARS-CoV-2 thời gian gần đây khá cao. Nhóm có nguy cơ tái nhiễm cũng rất đa dạng với các lứa tuổi khác nhau.

Bà nói thêm: “Các bệnh nhân tái nhiễm nCoV có xu hướng xuất hiện triệu chứng nặng hơn. Dù có kháng thể cao, cơ thể các bệnh nhân vẫn rất mệt mỏi. Song song với đó là những dấu hiệu của bệnh khá nặng”.

Một vấn đề khác người dân cũng cần lưu ý là tái dương tính với nCoV. Khác với tái nhiễm, tái dương tính là trường hợp bệnh nhân sau khi test nhanh cho kết quả âm tính với nCoV nhưng virus vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn. Tuy nhiên, nồng độ quá thấp khiến việc test nhanh không phát hiện được.

“Các trường hợp này nếu không theo dõi sức khỏe, tăng sức đề kháng và lắng nghe cơ thể, nồng độ nCoV có thể tăng trở lại và gây ra tình trạng tái dương tính. Lúc này, bệnh nhân vẫn có các triệu chứng như thời gian nhiễm nCoV trước đó”, bác sĩ Hường nói.

Vị chuyên gia này cũng chia sẻ một trường hợp là nhân viên y tế của Bệnh viện Thanh Nhàn mới đây nhiễm nCoV biến chủng Omicron. Người này uống thuốc kháng virus Molnupiravir 5 ngày và có kết quả test nhanh 2 lần âm tính. Ngày thứ 8, bệnh nhân đã có thể đi làm bình thường.

Tuy nhiên, tới ngày thứ 12, các triệu chứng lại xuất hiện như ban đầu. Kết quả xét nghiệm rRT-PCR cho thấy chỉ số CT là 20.

Do đó, bác sĩ Hường khuyến cáo người dân sau khi âm tính vẫn cần đảm bảo 5K, theo dõi sức khỏe tại nhà trong vòng 7 ngày và liên hệ chặt chẽ với cơ sở y tế nhằm tái khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Omicron có thể gây di chứng hậu Covid-19 nặng nề hơn

Bác sĩ Hường cho biết thời gian qua, Bệnh viện Thanh Nhàn tiếp nhận rất nhiều trường hợp tới khám do có triệu chứng của hậu Covid-19 mỗi ngày.

Các trường hợp thường gặp di chứng hậu Covid-19 gồm người cao tuổi, mắc bệnh lý nền. Cá biệt một số người trẻ cũng xuất hiện tình trạng suy hô hấp không cải thiện sau khi âm tính một thời gian và phải nhập viện tới lần thứ 3.

Theo vị chuyên gia này, triệu chứng thường gặp nhất sau khi khỏi Covid-19 là mệt mỏi, khó thở, hụt hơi, giảm khả năng lao động thể lực, mất tập trung và rối loạn giấc ngủ. Một số bệnh nhân thậm chí xuất hiện tình trạng rối loạn tiêu hóa.

Bệnh nhân nam tới khám do các di chứng hậu Covid-19. Ảnh: Quốc Vương.

“Trong quá trình thăm khám và điều trị, chúng tôi nhận thấy một thực tế là đa số bệnh nhân nhiễm nCoV biến chủng Delta trước kia có triệu chứng nặng hơn nhưng vấn đề hậu Covid-19 không rõ ràng. Ngược lại, với Omicron, các triệu chứng lâm sàng thường nhẹ nhưng di chứng hậu Covid-19 có vẻ nặng nề hơn”, bà nói.

Mới đây, cơ sở y tế này cũng ghi nhận một trường hợp suy hô hấp, tổn thương phổi nặng sau khi khỏi Covid-19. Phải nhập viện sau vài tuần âm tính do liên tục khó thở, mệt mỏi, người này không đáp ứng với oxy mask, phải can thiệp ECMO (tim phổi nhân tạo) và không may qua đời.

Theo bác sĩ Hường, các trường hợp thường xuất hiện di chứng hậu Covid-19 là người cao tuổi (trên 60 tuổi), có bệnh lý nền. Cá biệt một số người trẻ cũng phải nhập viện do suy hô hấp không cải thiện hậu Covid-19. Một số người thậm chí phải điều trị hậu Covid-19 tới 3 lần.

Bác sĩ Hường khuyến cáo: "Sau khi bệnh nhân Covid-19 xuất viện, chúng tôi cần căn cứ vào việc dùng thuốc của F0 sau điều trị để có cách xử trí phù hợp. Ngoài ra, những người có bệnh lý nền sau khi khỏi Covid-19 cần tới khám càng sớm càng tốt trong một tuần đầu tiên để được xét nghiệm và tiên lượng, qua đó can thiệp sớm nếu cần thiết".

Ngoài ra, khi bệnh nhân tới khám, các bác sĩ sẽ có cơ sở để giải thích, tư vấn dựa trên tình trạng sức khỏe, liệu có cần nhập viện hay không. Theo bác sĩ Hường, việc tập thể dục, điều chỉnh chế độ ăn cùng các liệu pháp tâm lý cũng đóng vai trò rất quan trọng với những bệnh nhân hậu Covid-19.