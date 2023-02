Người sẽ đi đầu thách thức ông Trump

Nhiều ứng viên tiềm năng của đảng Cộng hòa có cách tiếp cận dè dặt trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Nhóm không hài lòng với ông Trump lo ngại sự chần chừ này sẽ dẫn tới hậu quả lớn.

Sự không chắc chắn về cách đánh bại ông Donald Trump trong vai trò ứng viên tổng thống năm 2024 đang lan rộng trong nội bộ đảng Cộng hòa. Điều này được thể hiện khi loạt nhân vật hàng đầu của đảng chậm rãi tìm cách thách thức cựu tổng thống.

Nhiều nhân vật tiềm năng vẫn chưa sẵn sàng chính thức tham gia cuộc đua khi họ lo ngại viễn cảnh trở thành mục tiêu của ông Trump. Một số người kỳ vọng các công tố viên Georgia và New York sẽ giảm bớt phần nào gánh nặng, với các cuộc điều tra hình sự và dân sự nhằm vào cựu tổng thống.

Trong khi đó, các thống đốc đương nhiệm cân nhắc chiến dịch tranh cử năm 2024 - bao gồm Thống đốc Florida Ron DeSantis - đang tìm cách có được những chiến thắng lập pháp như một cách để giới thiệu bản thân với cử tri Iowa và New Hampshire.

Bà Nikki Haley, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và cựu Thống đốc bang South Carolina, dự kiến chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống năm 2024 vào ngày 15/2 tại Charleston. Thông tin được 2 đảng viên Cộng hòa tại bang biết về kế hoạch của bà xác nhận, CBS News đưa tin hôm 1/2.

Trong tuần này, cựu Thống đốc Maryland Larry Hogan lần đầu tiên nói ông “đang xem xét một cách tích cực và nghiêm túc” việc tranh cử.

Tuy nhiên, những nhân vật tiềm năng khác tỏ ra im ắng hơn về thời điểm, địa điểm và cách thức thách thức tư cách ứng viên của ông Trump, sau cuộc bầu cử giữa kỳ không có làn sóng đỏ như kỳ vọng.

Nhóm mong muốn ngăn ông Trump lo ngại việc các ứng viên tiềm năng do dự thái quá sẽ củng cố vị trí của ông Trump, thậm chí dẫn đến một cuộc cạnh tranh nhỏ và yếu hơn nhiều so với dự đoán, theo New York Times.

Nhiều điều còn bỏ ngỏ

Các nhà tài trợ lớn của đảng Cộng hòa đã lựa chọn rời xa ông Trump. Tuy nhiên, một số bên vẫn để ngỏ các lựa chọn. Ngoài ra, một loạt ứng viên tham gia cuộc đua cũng có thể giúp ích cho ông Trump.

Một số thành viên trong đảng lo ngại kịch bản chiến dịch tranh cử sơ bộ năm 2016 sẽ lặp lại. Đây là điều mà các cố vấn cho cựu tổng thống kỳ vọng, trong trường hợp ông phải đối đầu với một ứng viên mạnh khác.

Ông Trump vừa có điểm yếu lẫn sự bền bỉ. Trong những tuần đầu chiến dịch tranh cử, quá trình gây quỹ của ông tương đối mỏng, và các thành viên trong Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa không còn háo hức ủng hộ lần tranh cử thứ 3 này.

Khảo sát trong tuần này của The Bulwark cho thấy khả năng cao các cử tri đảng Cộng hòa muốn có người thay thế ông Trump thành ứng viên tổng thống năm 2024.

Nhiều thành viên cấp cao của đảng Cộng hòa không ủng hộ lần tranh cử tổng thống thứ 3 của ông Trump. Ảnh: Reuters.

Dẫu vậy, một số cuộc thăm dò khác cho thấy ông Trump vẫn khẳng định vị thế với tư cách là đảng viên Cộng hòa quyền lực hàng đầu. Thăm dò của Đại học Emerson gần đây tiết lộ ông nhận được ủng hộ từ 55% cử tri sơ bộ, gần gấp đôi so với đối thủ cạnh tranh giả định là Thống đốc Ron DeSantis.

“Tôi cho rằng còn nhiều điều chưa chắc chắn về cuộc đua sơ bộ năm 2024”, cựu Thống đốc Mississippi Haley Barbour nhận xét.

Ví dụ rõ ràng nhất về tình hình phức tạp của đảng Cộng hòa là bà Haley, người từ lâu được coi là ứng viên tổng thống tiềm năng. Bà có những tuyên bố mâu thuẫn nhau liên quan tới việc thách thức ông Trump, trong đó năm 2021 bà từng nói sẽ không làm vậy.

Hôm 1/2, ông Trump đăng lên mạng xã hội đoạn video quay cảnh bà đưa ra nhận xét đó, với lời chế nhạo cựu thống đốc cần “nghe theo trái tim, chứ không phải danh dự, mách bảo”.

Cho đến nay, bà Haley dường như vẫn ngập ngừng trước ông Trump. Cựu tổng thống tiết lộ bà từng liên hệ với ông để thông báo về quyết định của mình. Thay vì tức giận, ông Trump có vẻ phấn khích khi có được một mục tiêu trực tiếp trước mắt.

Bỏ lỡ cơ hội vàng nếu trì hoãn quá lâu?

Người mà ông Trump quan tâm sâu sắc nhất phải kể đến ông DeSantis. Tuy nhiên, dù thu hút được sự chú ý ở các bang bỏ phiếu sớm, việc ông DeSantis có một đội ngũ nhỏ khiến một số nhà tài trợ và nhà hoạt động lo ngại.

Ngoài ra, khi ông ít hiện diện ở những bang này, một số người như ở Iowa và South Carolina đặt câu hỏi liệu ông có đang mạo hiểm và lãng phí cơ hội củng cố sự ủng hộ nếu đợi tới tận qua mùa xuân hay không.

Thống đốc Florida Ron DeSantis được cho là ứng cử viên khiến ông Trump lo ngại nhất. Ảnh: New York Times.

Thượng nghị sĩ Tim Scott - một trong những chính trị gia da đen nổi bật nhất của đảng - đang cân nhắc tham gia chiến dịch tranh cử. Ông chứng tỏ mình là một trong những cá nhân gây quỹ phi thường nhất của đảng Cộng hòa, thu được 51 triệu USD cho chiến dịch tái tranh cử vào năm ngoái.

Ông Scott cũng đặt nền móng cho chiến dịch toàn quốc bằng cách chi 21 triệu USD hỗ trợ các thành viên đảng Cộng hòa tranh cử trong cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2022. Một cố vấn cho biết ông đã ủng hộ 77 ứng viên vào năm ngoái và tham gia 67 sự kiện vận động ở 21 bang.

Một số ứng viên triển vọng khác dường như thẳng thắn thách thức ông Trump hơn. Bà Liz Cheney - từng bị đánh bại bởi đối thủ Harriet Hagemen, người được ông Trump ủng hộ, trong cuộc bầu cử sơ bộ thành ứng viên chính thức của đảng - được cho là đang xem xét tranh cử tổng thống. Bà từng cam kết làm mọi thứ có thể để ngăn ông Trump quay trở lại Nhà Trắng.

Cựu Thống đốc New Jersey Chris Christie là một trong những thành viên tích cực nhất kêu gọi đảng tìm lãnh đạo mới.

Trong khi đó, Thống đốc Virginia Glenn Youngkin không có nhiều động thái đánh bóng hồ sơ hoặc chuẩn bị tranh cử tổng thống kể từ đợt bầu cử giữa kỳ, khi ông là đảng viên Cộng hòa hiếm hoi được cả những người ôn hòa và cực hữu chào đón. Khi đó, ông nói với một số đồng minh của đảng rằng ông sẽ có cơ hội nếu như mặt trận tranh cử tổng thống không quá đông đúc.

Phiên họp lập pháp của Virginia - kéo dài đến cuối tháng 2 - sẽ mang lại cho ông Youngkin một lý do để trì hoãn xúc tiến kế hoạch tranh cử tổng thống.