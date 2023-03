Người phụ nữ vu khống, xúc phạm công an huyện

Nguyễn Thị Hồng Thắm (40 tuổi, ở Đồng Tháp) thừa nhận đã chia sẻ các clip vu khống, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, uy tín, hình ảnh của Công an huyện Thanh Bình.

Công an huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, vừa mời làm việc và lập biên bản vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thị Hồng Thắm (40 tuổi, ở xã Tân Hòa, huyện Thanh Bình) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Thắm tại cơ quan Công an. Ảnh: CACC.

Ngày 26/2, Công an huyện Thanh Bình phát hiện trang Facebook cá nhân do Thắm làm chủ tài khoản, đã chia sẻ 7 video kèm nội dung vu khống, xúc phạm Công an huyện Thanh Bình.

Cảnh sát đã xác minh nội dung trên hoàn toàn sai sự thật và xúc phạm trực tiếp đến danh dự, uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nói chung, Công an huyện Thanh Bình nói riêng.

Tại cơ quan công an, Thắm thừa nhận hành vi vi phạm, tự gỡ bỏ các nội dung đăng tải vi phạm, cam kết không tái phạm.

Công an huyện Thanh Bình đã lập biên bản vi phạm, đang củng cố hồ sơ xử phạt hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử đối với chủ tài khoản Facebook vi phạm.