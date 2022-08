Người phụ nữ vận chuyển gần 30 kg ma túy ở TP.HCM lãnh án tử hình

Tú khai nhận hoàn toàn không biết việc Loan nhận thùng trái cây bên trong có chứa ma túy và không liên quan đến số ma túy thu giữ khi bị bắt quả tang.

Ngày 17/8, TAND TP.HCM mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Bùi Thị Kiều Loan (SN 1985, ngụ Sóc Trăng) và Nguyễn Hoàng Tú (SN 1994, ngụ Gò Vấp) cùng về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, lúc 5h30 ngày 2/9/2020, tại quán cà phê 24H số 480 Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Cục C04 Bộ Công an và Công an Phường 6, quận Gò Vấp phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang thu giữ thùng giấy trên xe máy do Bùi Thị Kiều Loan điều khiển có chứa gần 30 kg ma túy tổng hợp các loại.

Các đối tượng liên quan được đưa về công an lấy lời khai. Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Loan tại căn hộ ở đường số 5, phường 17, quận Gò Vấp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 100 g ma túy tổng hợp.

Theo kết luận điều tra, cách ngày bị bắt khoảng một tháng, thông qua bạn bè giới thiệu, Loan quen biết người đàn ông tên Đăng (không rõ lai lịch). Đăng thuê Loan nhận ma túy do Đăng gửi rồi đem cất giấu. Khi yêu cầu Loan đem ma túy đi giao, Đăng sẽ trả tiền công, Loan đồng ý. Loan đã 2 lần nhận ma túy từ Đăng vào ngày 28/8 và 30/8/2020.

Bị cáo Loan và Tú tại tòa.

Nguyễn Hoàng Tú là đối tượng sử dụng ma túy từ khoảng năm 2016. Tú quen biết Loan khoảng tháng 8/2020, thông qua Thống - bạn trai của Loan giới thiệu.

Sáng 2/9/2020, cả nhóm hẹn nhau uống cà phê trên đường Nguyễn Oanh, phường 6, quận Gò Vấp. Khi Loan, Thống, Tú đến quán, Loan nhận điện thoại của nhân viên giao hàng tên Hòa nói đến giao thùng trái cây. Một lúc sau, Hòa chạy xe máy đến quán, Tú phụ Loan chuyển thùng hàng từ xe Hòa sang xe Loan, thì bị công an bắt giữ như trên.

Tú khai nhận hoàn toàn không biết việc Loan nhận thùng trái cây bên trong có chứa ma túy và không liên quan đến số ma túy thu giữ khi bị bắt quả tang. Riêng Hòa, tài xế giao hàng của hãng vận chuyển, đơn hàng nhận khách nói là trái cây, Hòa không biết hàng hóa bên trong. Thống cũng không biết công việc của bạn gái.

Quá trình điều tra, Tú khai nhận trước đó đã phụ giúp Loan giao ma túy. Đối với Thống, Hòa không có cơ sở tài liệu chứng minh Thống, Hòa liên quan đến hành vi phạm tội cũng như số ma túy thu giữ của Loan.

Cáo trạng xác định, vì động cơ tư lợi, Bùi Thị Kiều Loan đã đồng ý vận chuyển ma túy cho người tên Đăng nhằm mục đích nhận tiền công và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy thu giữ được khi bắt quả tang, khám xét và cả số ma túy đã thuê Nguyễn Hoàng Tú đi giao cho người khác là 52 viên thuốc lắc; cùng hơn 9,2 kg loại Ketamine; gần 20 kg loại Methamphetamine; 118,0672 gam loại MDMA.

Nguyễn Hoàng Tú đã nhận vận chuyển ma túy cho Loan 2 lần để nhận tiền công và phải chịu trách nhiệm hình sự đối với khối lượng ma túy 2 lần vận chuyển trái phép chất ma túy (52 viên thuốc lắc, là loại viên nén trong gói số một đã thu giữ) là 17,5361 gam loại MDMA.

Quá trình xét xử và nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi của bị cáo Loan và Tú là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách quản lý của nhà nước, Loan vận chuyển số ma túy lớn, nên cần loại bỏ bị cáo Loan ra khỏi đời sống xã hội. Riêng bị cáo Tú vai trò đồng phạm, cần giảm nhẹ một phần hình phạt. Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Loan mức án tử hình, Tú lãnh 10 năm tù.