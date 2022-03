Người phụ nữ tử vong sau 2 tháng nâng mũi

Người phụ nữ 22 tuổi được đưa đến bệnh viện do gặp vấn đề về sức khỏe sau khi sử dụng dịch vụ của một cơ sở làm đẹp. Sau 2 tháng điều trị, cô này đã tử vong.

Chiều 18/3, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, cho biết cơ quan chức năng đang điều tra, xác minh nguyên nhân chị P.T.D.H. (22 tuổi, quê Long An) tử vong nghi do liên quan đến phẫu thuật thẩm mỹ.

Trao đổi với Zing, một lãnh đạo công an quận xác nhận việc này. Cơ quan chức năng đã cử tổ công tác đến Long An để thu thập thêm thông tin nhằm củng cố hồ sơ.

Theo người thân của H., ngày 14/1 cô gái đến một cơ sở làm đẹp ở phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Quá trình sử dụng dịch vụ, H. gặp vấn đề về sức khỏe nên được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai.

Ngày 16/1, đại diện gia đình H. đã trình báo sự việc với Công an phường Tân Mai. Sau đó, vụ việc được chuyển đến Công an Hoàng Mai.

Sau khoảng 2 tháng nằm viện, H. được chuyển về bệnh viện ở Long An để tiếp tục điều trị. Ngày 16/3, người phụ nữ này qua đời.

Người thân cho biết H. đã ly hôn và có con gái hơn một tuổi.