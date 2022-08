Người phụ nữ tử vong nghi do trúng đạn khi làm vườn

Người phụ nữ 59 tuổi ngã gục khi đang làm việc ngoài vườn. Kết quả chiếu chụp cho thấy cổ nạn nhân có dị vật, nghi là đầu đạn.

Công an huyện Lục Ngạn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Giang điều tra vụ người phụ nữ tử vong nghi do trúng đạn.

Khu vườn nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Công an Bắc Giang.

Theo cơ quan công an, chiều 17/8, bà V.T.U. (59 tuổi, ở xã Hồng Giang, huyện Lục Ngạn) bất tỉnh khi đang làm việc ngoài vườn.

Nạn nhân sau đó được đưa tới cơ sở y tế để cấp cứu.

Kết quả chụp cắt lớp cho thấy trong vết thương sau cổ của bà U có dị vật, nghi là đầu đạn.

Do vết thương quá nặng, gia đình đề nghị bệnh viện cho đưa nạn nhân về nhà. Sáng 18/8, người phụ nữ này tử vong.