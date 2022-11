Người phụ nữ trúng số liên tiếp

Một người phụ nữ 70 tuổi sống ở bang Delaware đã ăn mừng khi trúng giải xổ số 100.000 USD bằng cách tiếp tục thử vận may. Nhờ đó, bà lại trúng thêm 300.000 USD khác.

Một người phụ nữ Mỹ ở Delaware đã trúng liền 2 giải xổ số. Ảnh: AP.

Hồi giữa tháng 10, người phụ nữ 70 tuổi này đã đến một trạm xăng và mua 2 tờ vé số. Một trong 2 tờ vé số Instant Game do bà mua có giá trị 100.000 USD , Guardian đưa tin.

Các quan chức cho biết tới ngày 20/10, tức một tuần sau, bà mới tới đổi vé và nhận thưởng tại trụ sở của công ty xổ số ở Dover, Delaware.

Trên đường về nhà, bà ăn mừng bằng cách mua thêm 3 vé Serious Money tại một cửa hàng tiện lợi. Và một trong 3 chiếc có in con số trúng giải thưởng to nhất trị giá 300.000 USD .

Bà đã yêu cầu giấu tên tuổi. Ngoài ra, người phụ nữ cho hay mình cũng không thể tin vào vận may này. “Chúng tôi (ám chỉ bà và bạn thân - người đi cùng bà nhận giải) cứ ngồi đó và hoài nghi. Đây quả là sự điên rồ tuyệt vời”, bà chia sẻ.

Bà đã ngay lập tức lái xe tới trụ sở xổ số của bang và nhận thưởng, khiến số tiền thắng giải trong ngày của bà lên tới 400.000 USD . Bà nói thêm đây là giải thưởng xổ số lớn nhất với bà kể từ khi bắt đầu chơi từ 7 năm trước.

Người phụ nữ may mắn này có kế hoạch đưa phần lớn số tiền trúng thưởng ngày 20/10 vào quỹ hưu trí, theo CNN. Bà dường như cũng không có ý định từ bỏ chơi xổ số. “Tôi thích cào vé Instant Game”, bà nói.

Các quan chức xổ số tại Delaware ước tính tỷ lệ thắng Instant Game trị giá 100.000 USD là 1/120.000, còn với giải Serious Money thưởng 300.000 USD là 1/150.000.

Tại Mỹ, gần như mọi bang đều đánh thuế tiền thắng xổ số, trong khi bang Delaware là ngoại lệ. Bang này không yêu cầu nộp thuế thu nhập là 6,6%, khiến Delaware trở thành một trong những bang tuyệt vời nhất để trúng số tại Mỹ.