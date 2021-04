Người phụ nữ trồng cần sa trong vườn để chữa mất ngủ

Kiểm tra vườn nhà bà V., cảnh sát thu giữ 17 cây cần sa được trồng cách đây hơn 2 tháng. Bà V. khai mua hạt giống trên mạng về trồng để chữa mất ngủ.

Khoảng 10h ngày 28/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an TP Hội An và Công an xã Cẩm Hà kiểm tra hành chính nhà bà N.T.V. (38 tuổi).

Cảnh sát thu giữ 17 cây cần sa tại nhà bà V. Ảnh: Công an cung cấp.

Tại đây, cảnh sát phát hiện phía sau vườn nhà có trồng 17 cây cần sa với chiều cao từ 0,4-1,7 m.

Tại cơ quan điều tra, bà V. khai nhận bà và chồng thuê ngôi nhà ở xã Cẩm Hà để ở. Số cần sa được bà V. trồng vào đầu tháng 2.

Trao đổi với Zing, đại tá Đinh Xuân Nghĩ, Trưởng công an TP Hội An, cho biết đơn vị đã tạm giữ số cần sa trên và đang tiến hành lập hồ sơ tiêu hủy.

"Bà V. khai rằng cách đây hơn 2 tháng bị mất ngủ nên tìm trên mạng và mua một ít hạt giống cần sa để trồng và dùng uống. Lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà V. về hành vi trồng cây cần sa (quy định tại Khoản 3, Điều 21, Nghị định 167", đại tá Nghĩ nói.