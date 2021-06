Người phụ nữ trốn dưới xuồng máy để sang Campuchia

Cô gái này đã thuê người đàn ông dùng xuồng máy chở vượt sông sang Campuchia với giá 16 triệu đồng.

Chiều 29/6, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang, tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Hận (32 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình) để điều tra hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Nguyễn Văn Hận. Ảnh: Tiến Tầm.

Tối 28/6, tổ công tác của Công an huyện An Phú phối hợp cùng Công an thị trấn Long Bình phát hiện Hận chạy xuồng máy trên sông Bình Di có biểu hiện nghi vấn.

Khi công an yêu cầu dừng lại để kiểm tra, người đàn ông này điều khiển phương tiện tấp vào bờ rồi bỏ trốn.

Kiểm tra phương tiện, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện Lê Thị Ngọc Anh (22 tuổi, ngụ thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) trốn trong xuồng máy.

Cô gái này khai đã thuê Hận chở sang Campuchia với giá 16 triệu đồng. Cũng trong đêm hôm đó, Hận bị công an bắt giữ.