Người phụ nữ trèo lên cột điện cao 25 mét ở Hà Nội

Người phụ nữ 54 tuổi trèo lên cột điện cao thế, cách mặt đất khoảng 25 m. Sau khoảng gần 2 giờ, lực lượng cứu nạn đã buộc đai dây an toàn và đưa người này xuống đất an toàn.

Cảnh sát tiếp cận và đưa người phụ nữ xuống đất. Ảnh: X.H.

Trưa 25/1, người dân phát hiện một người phụ nữ trèo lên cột điện cao thế trong ngõ 146 Đoàn Kết, phường Biên Giang, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông đã điều động 2 xe cứu hộ cứu nạn và một xe thang tới hiện trường. Cảnh sát sau đó phải chặt cây quanh khu vực để triển khai đệm hơi rồi leo lên vị trí người phụ nữ.

Người trên cột điện sinh năm 1969 được cho là có tinh thần hoảng loạn. Chỉ huy Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an quận Hà Đông cho hay thời điểm này lực lượng gặp khó khăn do khu vực phía trong 4 chân của cột điện không thể triển khai đệm hơi, nếu để nạn nhân không may rơi xuống sẽ rất nguy hiểm.

Sau khoảng gần 2 giờ, lực lượng cứu nạn đã buộc đai dây an toàn và đưa người này xuống đất an toàn.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Google Maps.