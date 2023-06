Người phụ nữ tranh thủ trộm cắp khi đi cùng gia đình vào Aeon Mall

Quá trình vào siêu thị Aeon Mall (Hà Đông, Hà Nội) chơi và phát hiện sơ hở của nhân viên bán hàng, My đã liên tiếp thực hiện hành vi trộm cắp.

Khoảng 20h ngày 11/6, Ngô Huyền My (SN 1999, trú tại xã Lam Điền, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng chồng là Phạm Văn Việt và con, cháu đến trung tâm thương mại Aeon Mall Hà Đông, phường Dương Nội, quận Hà Đông.

Quá trình vào khu vực siêu thị, nhận thấy nhân viên sơ hở không kiểm tra đồ đã mua, nên My nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Người phụ nữ này đi vào các gian hàng trong siêu thị tầng 1 và lấy trộm được một số hàng hóa. Sau đó, My cho vào 2 túi đựng của siêu thị và mang ra chỗ chồng mình đang ngồi uống cà phê.

Không gặp chồng mà chỉ có em trai và em họ mình, My để lại 2 cái túi và bảo em trai mình dặn chồng lát mang túi ra ôtô. Dặn xong, My còn gọi điện cho chồng, rồi tiếp tục lên tầng 3 của Aeon Mall. Tại đây, cô ta vào khu vực gian hàng bán đồ chơi và tiếp tục trộm cắp, nhét vào xe đẩy đi xuống tầng 1 gặp chồng cùng một số người thân. Nhóm My đưa hàng hóa vừa trộm cắp được lên xe, thì bị lực lượng bảo vệ Aeon Mall phát hiện.

Sau đó, nghi phạm được bàn giao đến đội Cảnh sát hình sự quận Hà Đông để điều tra mở rộng. Trao đổi với phóng viên, chỉ huy đội CSHS Công an quận (CAQ) Hà Đông cho biết thời gian gần đây, trên địa bàn quận Hà Đông liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp tài sản tại siêu thị Aeon Mall.

Trong 6 tháng đầu năm nay, các lực lượng CAQ đã điều tra làm rõ 5 vụ - 5 nghi phạm trộm cắp tại trung tâm thương mại này. Một trong số đó phải kể đến “siêu trộm” Nguyễn Tuấn Nghĩa (SN 1983; HKTT: Xuân Đỉnh, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Tang vật thu giữ.

Chiều 10/2, Nghĩa đi “xe ôm” từ nhà đến TTTM Aeon Mall Hà Đông. Sau khi đi loanh quanh từ tầng 1 đến tầng 3, tìm sơ hở của người dân để thực hiện hành vi trộm cắp tài sản, đến khoảng 17h, Nghĩa phát hiện 2 người phụ nữ đang ngồi ở ghế của khu vui chơi Bowling; bên cạnh có để chiếc túi xách màu nâu, quan sát, tranh thủ lúc 2 phụ nữ không chú ý, đã trộm được chiếc túi, bên trong có điện thoại Oppo và 3,5 triệu đồng.

Một ngày sau, Nghĩa quay lại trung tâm thương mại Aeon Mall, tiếp tục mò đến khu chơi Bowling thì phát hiện chiếc balo của ai đó để trên ghế. Quan sát thấy đôi nam nữ đang chú tâm chơi, Nghĩa lẳng lặng “nhặt” chiếc balo rồi bỏ đi. Phi vụ này, Nghĩa lấy được chiếc điện thoại di động iPhone và hơn 20 triệu đồng.

Vẫn theo chỉ huy đội CSHS CAQ Hà Đông, qua công tác đấu tranh cho thấy, thủ đoạn của các nghi phạm là lợi dụng sơ hở trong khâu thanh toán, kiểm soát bán hàng, hoặc vờ mua một số mặt hàng có giá trị thấp để ra thanh toán trước với mục đích lấy túi bóng có dán tem niêm phong “đã thanh toán” của siêu thị nhằm đựng hàng hóa trộm cắp.

Sau đó, các nghi phạm quay lại các quầy bán hàng và lấy những mặt hàng khác nhỏ gọn cất giấu vào trong túi đã thanh toán mang ra ngoài cất giấu. Bên cạnh đó, một số nghi phạm lợi dụng khu vực đông người, khu vui chơi trà trộn vào đám đông, khi người dân sơ hở thì lấy trộm tài sản. Tuy nhiên, các nghi phạm đều bị nhân viên an ninh của siêu thị phát hiện, bắt giữ.

Để phòng chống trộm cắp hiệu quả tại các siêu thị, trung tâm thương mại lớn, ngoài việc lực lượng công an tăng cường mật phục, hóa trang kiểm tra giám sát ngăn chặn, thì chính đơn vị quản lý phải tăng cường hệ thống giám sát, bảo vệ hàng hóa của mình. Cùng với đó, mỗi người dân khi đi đến chợ, siêu thị, TTTM, ngoài việc bảo vệ tài sản của mình, khi thấy những biểu hiện khả nghi cần báo ngay với lực lượng bảo vệ để có biện pháp giải quyết.

Nguyễn Tuấn Nghĩa.