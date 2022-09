Người phụ nữ thiệt mạng khi va chạm với xe container

Cú va chạm với xe đầu kéo trên đường Bùi Hữu Nghĩa, TP Biên Hòa (Đồng Nai), khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.

Khoảng 16h ngày 15/9, xe đầu kéo container mang biển số 61H-011.12 chạy trên đường Bùi Hữu Nghĩa, hướng cầu Hóa An về quốc lộ 1.

Vừa qua cầu Hóa An, phường Hóa An (TP Biên Hòa) khoảng 200 m, xe đầu kéo va chạm với xe máy do người phụ nữ khoảng 40 tuổi cầm lái.

Tai nạn khiến người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong tại chỗ, xe máy hư hỏng.

Cơ quan chức năng TP Biên Hòa sau đó có mặt khám nghiệm, xử lý hiện trường và điều tra nguyên nhân tai nạn.