Người phụ nữ sốc mất máu do lạm dụng thuốc An cung

Ngày 5/5, các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, cho biết đã cấp cứu cho người bệnh Đ.T.H. (nữ, trú tại xã Lương Lỗ, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) bị sốc mất máu do rối loạn đông máu.

Người bệnh có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường hơn 10 năm, đang duy trì thuốc uống hàng ngày. Năm 2014 và 2019, người phụ nữ này từng bị đột quỵ não, di chứng yếu nửa người trái. Sau đó, bệnh nhân được gia đình mua thuốc An cung cho uống thường xuyên.

Trước khi vào viện 4 ngày, người bệnh xuất hiện đau bụng, chướng bụng, bí tiểu, đã điều trị ở bệnh viện tuyến dưới 3 ngày. Sau đó, bà H. được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ.

Bà H. vào khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trong tình trạng ý thức lơ mơ, suy hô hấp, huyết áp tụt, da niêm mạc nhợt, đau khắp bụng, đi ngoài phân máu đỏ tươi số lượng nhiều.

Xét nghiệm của người bệnh có tình trạng thiếu máu, rối loạn đông máu rất nặng, thiếu toàn bộ các yếu tố đông máu nội sinh. Kết quả chụp MRI sọ não cho thấy xuất hiện nhiều ổ nhồi máu não mới ở bán cầu não hai bên. Nội soi dạ dày có hình ảnh viêm.

Ngay lập tức, người bệnh được điều trị hồi sức tích cực, kiểm soát hô hấp bằng đặt ống nội khí quản, thở máy, hồi sức huyết động, truyền khối hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, CryO, vitamin K1 liều cao.

Sau điều trị 7 ngày, người bệnh tỉnh táo, hết rối loạn đông máu, hết chảy máu, tự thở tốt qua Canuyn khí quản, được chuyển tuyến dưới điều trị tiếp.

Theo TS.BS Nguyễn Thị Thanh Mai, Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, hiện nay, nhiều thông tin truyền miệng về tác dụng của An cung giúp phòng đột quỵ. Do đó, nhiều người dân lạm dụng thuốc An cung với mong muốn phòng đột quỵ mà không theo hướng dẫn của bác sĩ.

"Hiện chúng ta không có bất cứ khuyến cáo nào của Bộ Y tế về sử dụng An cung trong việc dự phòng đột quỵ não", bác sĩ Mai nhấn mạnh.

Các bác sĩ khuyến cáo để dự phòng đột quỵ não tốt nhất là kiểm soát huyết áp, mỡ máu, sử dụng thuốc chống đông dưới sự hướng dẫn và thăm khám định kỳ của bác sĩ. Nếu xuất hiện triệu chứng của đột quỵ não như nói khó, yếu liệt vận động, người bệnh phải được đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, điều trị.