Người phụ nữ rơi từ tầng cao chung cư

Sau tiếng động lớn, người dân phát hiện một phụ nữ nằm bất động dưới sân chung cư ở huyện Hoài Đức, Hà Nội.

Sáng 26/10, cư dân tòa nhà Gemek Tower 1 ở xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội, nghe tiếng động lớn.

Hiện trường sự việc. Ảnh: L.Q.

Chạy tới kiểm tra, người dân phát hiện một phụ nữ tử vong dưới sân chung cư.

Trả lời Zing, ông Nguyễn Bá Công, Chủ tịch HĐND xã An Khánh, cho biết nạn nhân là N.T.T. (khoảng 30 tuổi). Người phụ nữ này được cho là có vấn đề về tâm thần và tử vong khi rơi từ tầng cao chung cư.

Công an xã An Khánh phối hợp cùng Công an huyện Hoài Đức phong tỏa hiện trường, tiếp tục làm rõ vụ việc.