Người phụ nữ quyến rũ, đa tài của Chris Hemsworth

Nổi tiếng sau vai Elena Neves trong loạt phim Fast & Furious, Elsa Pataky còn thành công ở lĩnh vực người mẫu. Cô bỏ túi 75 triệu USD trong một năm nhờ các hợp đồng quảng cáo.

Elsa Pataky thường được nhắc đến với danh xưng vợ Chris Hemsworth, nhưng ngoài ra, cô cũng sở hữu gia tài nghệ thuật riêng, đồ sộ không kém chồng.

Trong lúc truyền thông và người hâm mộ vẫn mải mê bàn tán cảnh khỏa thân nóng bỏng của Hemsworth ở bom tấn Thor: Love and Thunder, Pataky đã âm thầm trở lại con đường diễn xuất. Cô là nữ chính của tác phẩm hành động Interceptor đang chiếu trên nền tảng trực tuyến.

Thủ vai đại úy đen đủi với nhiệm vụ ngăn chặn cuộc tấn công tên lửa ở Mỹ, Pataky phô diễn những đòn tấn công mãn nhãn, diễn xuất có nội lực cứu vớt phần nội dung bị giới phê bình nhận xét trái chiều.

Tạo hình của Elsa Pataky trong bộ phim Interceptor (2022). Ảnh: @elsapatakyconfidential.

"Tôi muốn có ngoại hình mạnh mẽ giống những phụ nữ của quân đội Mỹ", Pataky bày tỏ. Cô cho biết bản thân đã tập gym vất vả trong 4 tháng dưới sự huấn luyện của chồng để chuẩn bị cho vai diễn.

Ngôi sao đa năng của Hollywood

Nổi tiếng sau vai Elena Neves trong loạt phim Fast & Furious, diễn viên người Tây Ban Nha đã tham gia các tác phẩm Snakes on a Plane, Giallo, Give 'Em Hell, Malone, Di Di Hollywood... trước khi lùi về hậu trường chăm sóc gia đình.

Song song diễn xuất, Elsa Pataky còn thành công ở lĩnh vực người mẫu. Theo MSN, Pataky bỏ túi 75 triệu USD trong vòng một năm nhờ hàng loạt hợp đồng quảng cáo, xuất hiện trên bìa Women's Health, Glamour, InStyle, Vogue và nhiều tạp chí danh tiếng khác.

Lúc còn sống, "bố già Chanel" Karl Lagerfeld đã xem vợ Chris Hemsworth là một trong những "nàng thơ" mà ông cưng chiều nhất.

Từ năm 2019, Pataky lấn sân công việc viết lách. Cô xuất bản cuốn sách Strong: How to Eat, Move and Live with Strength and Vitality. Nội dung sách là lời khuyên về sức khỏe và chế độ dinh dưỡng đã được 83% độc giả đánh giá tích cực trên trang mua sắm trực tuyến Amazon.

Có thể xem Pataky là ngôi sao đa năng vì luôn cân bằng được thời gian cho gia đình và công việc, theo SCMP. Nhiều người bất ngờ rằng với lịch trình bận rộn hiện giờ, cô vẫn đủ sức tung ra thị trường dòng sản phẩm chăm sóc da có nguồn gốc tự nhiên, thân thiện với môi trường. Thương hiệu được lấy cảm hứng từ thị trấn mang phong cách Boho dọc bờ biển Australia.

Elsa Pataky là biểu tượng của phong cách Bohemian. Ảnh: Pinterest.

Pataky rất phù hợp với phong cách Boho (tên đầy đủ là Bohemian) - kết hợp ăn ý giữa hơi hướm cổ điển và hiện đại. Trong bài phỏng vấn năm 2018 của Vogue, tác giả đã mô tả Elsa Pataky là "biểu tượng của thời trang Boho".

Giới mộ điệu nhận xét Pataky luôn phảng phất hình ảnh của người phụ nữ mùa hè tràn đầy sức sống vì luôn xuất hiện với trang phục cầu kỳ họa tiết, kiểu dáng, thể hiện cho nét lãng mạn, quyến rũ, hoang dã, đan xen cùng sự phóng khoáng và tự do.

"Khi sống ở Madrid, tôi ăn mặc cầu kỳ hơn. Còn bây giờ khi đã là mẹ của ba đứa trẻ, tôi chỉ muốn mình thoải mái nhất. Hãy nhìn vào tủ quần áo của tôi, chúng rất đơn giản, và thậm chí tôi còn rất hiếm khi mang giày cao gót", Pataky tâm sự.

Cô cho biết thêm: "Tôi chú trọng đến tính ứng dụng cao, ví dụ chỉ một chiếc túi nhưng có thể sử dụng vào mọi mục đích và tự tin mang nó đến bất cứ đâu".

Tâm đầu ý hợp từ phim đến đời

Elsa Pataky kết hôn với Chris Hemsworth năm 2010. Sau thời gian sống tại Los Angeles, gia đình tài tử chuyển về dinh thự hoành tráng trị giá 20 triệu USD ở vịnh Byron, Australia.

Vì đều là diễn viên và nhà sản xuất, vợ chồng họ đã hợp tác trong nhiều dự án chung. Ở tác phẩm gần nhất Interceptor, Hemsworth đảm nhận vai trò chỉ đạo sản xuất kiêm huấn luyện viên cá nhân cho vợ.

Trở lại năm 2014, không nhiều người biết rằng Pataky đã thay Natalie Portman trong cảnh hôn Hemsworth ở bom tấn Thor: The Dark World. Portman không thể tham gia một số ngày quay nhất định nên nhà sản xuất đã mời vợ nam chính thay thế.

"Chúng tôi ở Hong Kong để quay cảnh bổ sung cho Thor: The Dark World. Đạo diễn muốn có cảnh tình cảm trong phim. Lẽ ra, tôi phải hôn Natalie nhưng cô ấy không ở đây. Đạo diễn hỏi tôi muốn hôn ai trong các cô gái này không? Họ đều rất tuyệt nhưng vợ tôi đang đứng đó. Elsa có chiều cao tương đương Natalie, việc tôi hôn vợ trên phim trường cũng hợp lý đấy chứ", Hemsworth chia sẻ với W Magazine.

Gia đình Chris Hemsworth trên thảm đỏ ra mắt bom tấn Thor: Love & Thunder hồi tháng 6. Ảnh: People.

Năm 2018, họ lần nữa góp mặt chung trong tác phẩm hành động 12 Strong. Không tốn quá nhiều công sức để bộ đôi trở nên ăn ý trên phim trường.

Tài tử Australia nhớ lại: "Rõ ràng, nhờ có Elsa mà tôi cảm thấy bộ phim được thực hiện trơn tru hẳn, như thể chúng tôi đã luyện tập hơn 7 năm cho phần này vậy. Chúng tôi đùa giỡn và trao đổi với nhau rất thoải mái. Điều đó giúp tôi đỡ căng thẳng và gần gũi vợ hơn".

Pataky tiết lộ vợ chồng cô "siêu phù hợp" trong suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống dù hơn kém nhau 7 tuổi. Trong khi đó, Hemsworth kể hai người ít khi cãi nhau, tuy vậy, mỗi khi nghe vợ dùng tiếng Tây Ban Nha giao tiếp, anh biết mình sắp gặp rắc rối.