Người phụ nữ ở Trung Quốc phát hiện mắc ung thư sau khi ngứa mí mắt

Nữ bệnh nhân 47 tuổi đi khám mắt vì bị ngứa kéo dài nhiều ngày. Bà bất ngờ khi nhận chẩn đoán ung thư.

Trường hợp này do các bác sĩ tại Bệnh viện Tây An số 3, tỉnh Tây An, Trung Quốc, tiếp nhận. Ca bệnh cũng đã được mô tả và công bố trên tạp chí y khoa New England ngày 24/3.

Người phụ nữ cho biết mí mắt của bà gặp bất thường trong khoảng hai tuần, sau đó bà mới tới bệnh viện để khám. Tại Bệnh viện Tây An số 3, các bác sĩ phát hiện thứ gì đó nhô ra từ mí mắt phải. Họ quyết định cắt mí mắt của bệnh nhân để kiểm tra.

Lúc này, ê-kíp nhận thấy tổn thương sắc tố trên đầu mắt của người phụ nữ, pha lẫn màu đen và hồng. Tổn thương này phát triển lên trên kết mạc - vòm họng. Đây là lớp màng ở trong mí mắt, kết nối nó và những mô xung quanh.

Sau đó, các bác sĩ sinh thiết để loại bỏ một phần tổn thương. Nhưng chính lúc này, họ phát hiện đây là khối u ác tính. Nữ bệnh nhân được chẩn đoán bị u hắc tố ác tính - loại ung thư da nghiêm trọng. Nó cũng được xem là dạng ung thư mắt rất hiếm gặp.

Bà được đề nghị phẫu thuật để loại bỏ khối u và điều trị tổn thương nhưng đã từ chối. Thay vào đó, bệnh nhân chọn phương pháp điều trị bằng pembrolizumab. Đây là loại thuốc kháng thể phổ biến được sử dụng để điều trị khối u ác tính, trong số các bệnh ung thư khác. Sau vài tháng điều trị, tổn thương của bệnh nhân không phát triển thêm, cho thấy kết quả điều trị rất hứa hẹn.

Tác giả của bài báo đánh giá trường hợp u hắc tố ở mặt như người phụ nữ này mắc phải là rất hiếm, chỉ xảy ra ở 1/5 triệu người trưởng thành. Thậm chí trường hợp của bà còn đặc biệt hiếm vì nó không phát triển ra khỏi màng bồ đào - nơi phát sinh phần lớn ca u ác tính ở mắt.

Thông thường, người mắc ung thư thường không có triệu chứng cho đến khi bệnh trở nên nghiêm trọng. Các dấu hiệu ban đầu của bệnh ung thư này gồm mờ mắt, nổi váng hoặc nhấp nháy trong mắt. Khoảng 80% bệnh nhân sống sót ít nhất 5 năm sau khi được chẩn đoán.