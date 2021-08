Người phụ nữ ở TP.HCM hạ sinh bé trai trên xe cảnh sát

Đang được Công an phường Thạnh Xuân (quận 12) đưa đi viện thì sản phụ bất ngờ chuyển dạ. Cảnh sát trên xe đã hỗ trợ người phụ nữ sinh thành công một bé trai ngay trong ôtô.

Công an phường Thạnh Xuân (quận 12, TP.HCM) cho biết đã hỗ trợ, giúp đỡ một sản phụ sinh con an toàn ngay trên xe cảnh sát trong thời gian lực lượng địa phương đưa người này đến bệnh viện.

Theo đó, sáng 18/8, chị Võ Thị Thơm (24 tuổi, ngụ quận 12) đang mang thai những tháng cuối thì bụng chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh. Chị Thơm sau đó nhờ người nhà sử dụng xe máy đưa tới bệnh viện, nhưng khi xe đi được một đoạn thì người phụ nữ bất ngờ vỡ nước ối.

Công an phường Thạnh Xuân huy động xe chuyên dụng để đưa sản phụ đi cấp cứu. Ảnh: Công an cung cấp.

Không thể tiếp tục di chuyển bằng xe máy, người nhà sản phụ đã liên hệ lực lượng chức năng ở khu vực để hỗ trợ. Công an phường Thạnh Xuân sau đó đã huy động ôtô chuyên dụng tới đưa chị Thơm tới bệnh viện.

Trên đường đi, sản phụ lại tiếp tục chuyển dạ. Cảnh sát trên xe đã hỗ trợ, giúp đỡ người phụ nữ sinh thành công một bé trai khi ôtô vừa đến cổng bệnh viện. Chị Thơm sau đó được nhân viên của bệnh viện đón vào bên trong chăm sóc y tế.

Liên hệ với chị Thơm, người phụ nữ cho biết hiện sức khỏe của chị và con trai đã ổn định. Chị Thơm cùng gia đình cũng gửi lời cảm ơn tới lực lượng chức năng đã kịp thời hỗ trợ mình.

Đại diện Công an phường Thạnh Xuân cho biết gia đình chị Thơm có hoàn cảnh khó khăn. Gần đây, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công việc của vợ chồng chị Thơm đều bị ảnh hưởng.

"Ngay khi đưa sản phụ vào viện, Công an phường Thạnh Xuân đã hỗ trợ cho chị một triệu đồng để chị ăn uống, bồi bổ sức khỏe. Các cán bộ công an phường sau đó cũng đóng góp hơn 6 triệu đồng để giúp đỡ gia đình chị Thơm đóng viện phí", đại diện Công an phường Thạnh Xuân cho biết.