Người phụ nữ ở TP.HCM gặp biến chứng sau khi tiêm filler nâng mũi

Sau 3 ngày tiêm filler tại một cơ sở spa, bệnh nhân 30 tuổi nhập viện trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, xuất hiện các nốt có mủ, sốt, ăn uống kém.

Mới đây, Bệnh viện Da Liễu TP.HCM vừa tiếp nhận và điều trị cho bệnh nhân nữ N.T.K.L. (30 tuổi, ngụ ở Bình Tân) gặp tai biến do tiêm chất làm đầy (hay còn gọi là filler) để nâng mũi.

Người này nhập viện trong tình trạng vùng mũi, miệng bầm tím, vùng nhân trung và môi phù nề, trên mũi xuất hiện các nốt có mủ, đóng mài vàng, bệnh nhân không sốt, than đau, ăn uống kém.

Trước đó, bệnh nhân cho biết do mũi thấp, cách đây 3 ngày, chị được người quen giới thiệu đến một cơ sở spa ở quận Bình Tân để tiêm filler nâng mũi. Tại đây, chị được chủ spa tư vấn tiêm 2cc filler Hàn Quốc với giá 1.200.000 đồng/1 cc. Tổng cộng chị L. tiêm 2 cc filler với giá 2.400.000 đồng.

Sau khi thỏa thuận xong chi phí, nhân viên spa đã sử dụng một ống tiêm gắn kim dài và tiêm vào vùng mũi của chị. Trong quá trình tiêm, chị L. thấy tê vùng miệng nên báo cho người thực hiện nhưng người này nói "bình thường" và tiếp tục tiêm.

Khoảng mấy giờ sau tiêm, vùng miệng chị L. sưng, bầm đỏ, cảm giác đau, tê, chị liên hệ lại spa nhưng chủ spa báo đây là “biểu hiện bình thường sẽ hết sau vài ngày”.

Tuy nhiên, 2-3 ngày sau khi da bắt đầu đỏ nhiều, nổi mủ trắng, chị L. liên hệ lại spa và được giải thích da đang đào thải độc tố. Dù đến trực tiếp tại spa và tiêm thuốc giải, tình trạng của chị L. không cải thiện, da đỏ và mụn nổi nhiều hơn. Sau đó, bệnh nhân đã đến khám tại BV Da Liễu TP.HCM.

Bác sĩ Bệnh viện Da Liễu TP.HCM thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, Phó trưởng khoa Thẩm mỹ da, BV Da Liễu TP.HCM, cho biết chị L. có biểu hiện của tình trạng hoại tử da vùng mũi do tiêm chất làm đầy. Nguyên nhân có thể là tắc mạch khi tiêm một lượng filler khá lớn (2 cc) vào vùng mũi cùng một thời điểm gây chèn ép mạch máu hoặc tiêm không đúng kỹ thuật dẫn đến việc chất làm đầy đi vào lòng mạch gây thuyên tắc.

"Đó là chưa kể đến việc nếu không tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc vô trùng, cũng như chất lượng sản phẩm filler không đảm bảo cũng sẽ góp phần làm nặng thêm biến chứng", bác sĩ Tú cho hay.

Bệnh nhân sau đó được chỉ định điều trị bằng thuốc kháng sinh, kháng viêm và chăm sóc vết thương hàng ngày. Sau một tuần, tình trạng hoại tử da cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, khi da lành có thể để lại vết sẹo trên mũi, đỏ và hơi lõm.

Trước đó, Đơn vị Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, BV Da Liễu TP.HCM, cũng tiếp nhận bệnh nhân nữ ở Vũng Tàu nhập viện trong tình trạng vùng thái dương sưng to, bầm tím, chảy dịch do tiêm filler để làm đầy vùng hóp ở thái dương, tạo khuôn mặt trẻ trung, cân đối. Sau tiêm, vùng thái dương sưng to, xuất hiện lỗ dò, chảy dịch.

Bệnh nhân được chẩn đoán nhiễm trùng, áp xe. Điều này có thể do filler là hàng trôi nổi, không đảm bảo chất lượng, hoặc quá trình thực hiện kỹ thuật tiêm không được đảm bảo vô khuẩn tuyệt đối.

Bệnh nhân sau đó được các bác sĩ mổ, rạch tháo mủ, lấy ra rất nhiều filler và mủ, sau đó bơm rửa với chất vô khuẩn nhiều lần, khâu vết thương lại.

Theo TS.BS Trần Nguyên Ánh Tú, tiêm chất làm đầy ở vùng mũi là kỹ thuật khó, đòi hỏi người thực hiện phải là bác sĩ được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm về tiêm chất làm đầy để tránh gây tai biến như tắc mạch, hoại tử da, loét da.