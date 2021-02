Người phụ nữ ở TP.HCM bị lừa 5 tỷ đồng

Nhóm lừa đảo tự xưng là công an, yêu cầu người phụ nữ chuyển khoản 5 tỷ đồng để chứng minh không liên quan vụ án hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa phát thông báo truy tìm Đặng Thị Ái Nhi (22 tuổi, quê Đắk Lắk) do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, cuối năm 2020, nhóm người tự xưng là công an, gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng của bà T.N.C. (ở TP.HCM) liên quan đường dây rửa tiền. Nhóm này yêu cầu bà C. chuyển tiền vào tài khoản của họ. Nếu kết quả điều tra cho thấy bà C. không liên quan vụ án, nhóm này sẽ trả lại.

Do lo sợ, bà C. đã chuyển 5 tỷ đồng vào số tài khoản 104000677573 của Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam mang tên Đặng Thị Ái Nhi. Qua xác minh, công an xác định người này đã rời khỏi địa phương.

Nhà chức trách thông báo ai biết Nhi đang ở đâu, liên hệ với Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ 459 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Kho, quận 1, hoặc gọi vào số điện thoại 0989.681.964 (gặp điều tra viên Lê Văn Sáng) để phối hợp điều tra.