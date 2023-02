Người phụ nữ ở Bình Dương bị chặn đường, tạt axit dẫn đến tử vong

Ngày 26/2, Công an TP Dĩ An (tỉnh Bình Dương) đang điều tra truy xét nghi phạm chặn đường tạt axit làm một phụ nữ tử vong.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 20h ngày 25/2 tại đường Vũng Việt, phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Lúc này, một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, quê Nghệ An, đang chạy xe máy trên đường, thì bất ngờ bị người đàn ông đi xe máy chặn đường, tạt dung dịch chất lỏng lên người làm bỏng nặng.

Các lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường. Ảnh: X.Đ.

Nghe tiếng la hét, người dân bên đường chạy đến sơ cứu rồi chuyển người phụ nữ lên bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, người này đã tử vong.

Nhận tin báo, Công an TP Dĩ An và các đơn vị nghiệp vụ có mặt phong tỏa hiện trường, trích xuất camera để điều tra vụ việc.

Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Dĩ An truy bắt nghi phạm.