Người phụ nữ ở An Giang dương tính với nCoV sau 28 ngày cách ly

Sau 4 tuần cách ly tập trung và tại nhà, người phụ nữ 57 tuổi ở An Giang có kết quả dương tính với nCoV.

Sáng 29/6, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện An Phú (An Giang) đã truy vết được 12 F1 liên quan bà P.T.T.E. (57 tuổi, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú). Bà được đưa vào Trung tâm Y tế huyện An Phú cách ly, điều trị bệnh.

Ông Trần Hòa Hợp, Chủ tịch UBND huyện An Phú, cho biết bà E. nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào ngày 30/5. Trong 21 ngày cách ly tập trung tại huyện Tri Tôn, người này có 3 lần xét nghiệm âm tính với nCoV.

“Sau 21 ngày cách ly tập trung, bà E. được cách ly tại nhà. Ngày 28/6, bà được cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong 12 F1 có 8 người đi cùng chuyến xe đưa bà E. từ Tri Tôn về An Phú, 2 người chị dâu đứng từ xa để nói chuyện và một người bán chuối chiên”, ông Hợp nói.

Hiện, sức khỏe bà E. ổn định. Ngành y tế đã phun thuốc khử khuẩn khu vực bán kính 30 m xung quanh nhà bệnh nhân.