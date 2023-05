Người phụ nữ nghi bị sát hại trong vườn trái cây ở TP.HCM

Một người phụ nữ 49 tuổi được phát hiện tử vong trong vườn trái cây ở huyện Củ Chi, TP.HCM, trong tình trạng cơ thể có nhiều vết máu.

Ngày 5/5, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong vườn trái cây ở xã Trung An.

Theo điều tra ban đầu, sáng cùng ngày chủ vườn trái cây ở xã Trung An, huyện Củ Chi, phát hiện người phụ nữ tử vong, trên cơ thể có vết máu nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an huyện Củ Chi phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, tìm thấy một con dao.

Bước đầu, cảnh sát xác định nạn nhân 49 tuổi, ngụ huyện Củ Chi. Nguyên nhân cái chết của người này đang được làm rõ.