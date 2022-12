Người phụ nữ nghi bị sát hại, cướp tài sản trong ki-ốt

Ngày 20/12, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng Công an TP Thuận An điều tra, truy xét vụ một người phụ nữ nghi vấn bị sát hại, cướp tài sản.

Nạn nhân là chị T.A.T., 35 tuổi, quê An Giang. Theo đó, tối 19/12, bạn của chị T. gọi điện thoại rủ đi ăn nhưng không liên lạc được nên tới ki-ốt nằm trên đường Mỹ Phước Tân Vạn, phường Thuận Giao, TP Thuận An để tìm. Khi tới nơi, người bạn phát hiện chị T. nằm úp mặt trong ki-ốt. Công an ghi lời khai nhân chứng. Nạn nhân nhanh chóng được đưa đi cấp cứu, nhưng đã tử vong trước đó. Nhận thông tin, công an có mặt xác minh vụ việc, lấy lời khai nhân chứng. Bạn bè của chị T. cho hay chị có điện thoại iPhone và có đeo dây chuyền. Nhưng thời điểm phát hiện, những tài sản này không thấy. Nghi vấn nạn nhân bị sát hại, cướp tài sản, nên các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra làm rõ.

