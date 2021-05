Người phụ nữ Mỹ chi 105.000 USD mua 3.000 chiếc váy đen

30 năm qua, Aimee Adams sưu tập nhiều thiết kế đen khác nhau. Sở hữu một chiếc váy không bao giờ là đủ với bà.

Nghệ sĩ trang điểm Aimee Adams (đến từ Texas, Mỹ) luôn mặc váy đen. Theo The Sun, bà chi khoảng 75.000 bảng Anh ( 105.000 USD ) mua 3.000 mẫu váy đen trong 30 năm qua. Bộ sưu tập váy của Adams có sự đa dạng về phong cách, từ kiểu dáng cổ điển, dạ tiệc đến đường phố.

Niềm yêu thích bất tận với váy đen

Váy đen nhỏ (Little Black Dress - LBD) mang phom dáng của váy dạ hội, dạ tiệc được cắt may đơn giản và khá ngắn. Xuất xứ của nó bắt nguồn từ các mẫu thiết kế do Coco Chanel thực hiện vào những năm 1920. Váy đen nhỏ mang tính linh hoạt, tồn tại lâu dài theo sự phát triển của thời trang.

Aimee Adams mua hàng nghìn chiếc váy đen suốt nhiều năm. Ảnh: Jonas O'Sullivan.

Váy đen nhỏ thường có giá cả phải chăng, dễ mua. Nó phổ biến đến mức được gọi bằng cái tên ngắn gọn là "LBD". Cuối thế kỷ 19, những chiếc váy đen nhỏ trở thành biểu tượng cho sự sang trọng và quý phái.

Aimee Adams từng đến London (Anh) vào kỳ nghỉ ở tuổi 15. Lúc bấy giờ, bà được truyền cảm hứng bởi văn hóa Goth rất phổ biến ở thập niên 1980. Người phụ nữ này nhanh chóng bị cuốn hút bởi màu đen.

Adams cho biết: "Tôi bắt đầu mặc đồ đen từ lúc ấy. Có 'biển người' diện đồ đen trên đường Kings ở Chelsea, London, Anh.

Màu đen rất sang trọng và vượt thời gian. Nó giúp bạn trông thon gọn hơn. Dù ở tuổi 15 hay 99, bạn đều có thể mặc váy đen nhỏ mà vẫn trông thanh lịch".

Sau khi trở về Mỹ, Aimee Adams thay đổi sang phong cách gothic. Bà diện quần áo đen, thoa son môi đen. "Mọi người nói với tôi rằng chuyện gì đã xảy ra với bạn vậy", Adams nhớ lại.

Năm 1985, mẹ của Adams gửi bà đến trường đại học nữ sinh ở Columbia, Missouri (Mỹ) để học thiết kế thời trang. Mọi người trên phố đều ngạc nhiên, cảm thấy lạ lẫm khi nhìn thấy bà mặc đồ đen. Thời điểm đó, không ai trông giống Adams. Tờ báo địa phương cũng đã đăng bài viết về phong cách độc đáo của bà.

Tuy giành được suất học bổng tại Đại học Thời trang London (Anh), Aimee Adams vẫn lựa chọn ngành học khác. "Tôi đã thay đổi để theo học chuyên ngành trang điểm, hóa trang ở mảng phim ảnh. Đó là cách giúp tôi trở thành nghệ sĩ trang điểm".

Có duyên với thời trang và màu đen

Adams mang tình yêu rất lớn đối với màu đen. Thậm chí, bà còn mặc một chiếc LBD trong đám cưới của mình vào năm 1990.

Nữ nghệ sĩ trang điểm chia sẻ: "Tôi không mơ về phong cách Disney hay váy cưới trắng lớn. Đó không phải giấc mơ của tôi. Màu đen đại diện cho tôi, thuộc về con người tôi. Tôi không muốn trở thành người khác trong ngày cưới của mình".

Aimee Adams sở hữu vài thiết kế do Balenciaga, Dior, Mary Quant và Valentino sản xuất với số lượng hạn chế. Tất cả mẫu váy của bà đều mang màu đen, nhưng mỗi bộ cánh đều có chi tiết làm chúng trở nên khác biệt và độc đáo.

"Tôi không thể đếm mình sở hữu bao nhiêu chiếc LBD, có thể là 3.000 hoặc nhiều hơn", Adams nói.

Trong bộ sưu tập của Aimee Adams có vài thiết kế đến từng các nhà mốt nổi tiếng như Balenciaga, Dior, Valentino. Ảnh: Jonas O'Sullivan.

Sau khi có quá nhiều váy, Adams không còn chỗ cất trang phục ở trong nhà. Vì vậy, bà thuê kho chứa đồ với giá 200 bảng Anh/tháng. Người phụ nữ này đã chi hàng nghìn bảng Anh để cất giữ quần áo trong những năm qua.

Aimee Adams cho biết: "Kho của tôi chứa đầy quần áo. Tôi cũng có bán lại. Tôi muốn trang phục của mình có thể tìm được ngôi nhà tốt".

Bà say mê những chiếc váy đen đến mức dành nhiều thời gian tìm kiếm mẫu yêu thích. Trong chuyến công tác, sau khi hoàn thành công việc, mọi người đều đi ăn tối. Một mình Adams ngồi trong ôtô, lướt trang thương mại điện tử để đặt mua váy.

Nữ nghệ sĩ trang điểm còn tìm mua váy ở các cửa hàng thời trang cổ điển. Bà cũng ghé thăm chợ Portobello ở Notting Hill, phía Tây London (Anh) nhằm săn lùng mẫu váy đen yêu thích.