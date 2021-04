Người phụ nữ Mỹ cắt bộ móng tay dài nhất thế giới

Bà Ayanna Williams quyết định cắt đi bộ móng tay dài 7,3 m sau 30 năm giữ gìn. Với bộ móng này, bà từng giành kỷ lục Guinness vào năm 2017.

Bà Ayanna Williams - cư dân thành phố Houston, Texas và cũng là người đạt kỷ lục Guinness năm 2017 - đã quyết định cắt đi bộ móng tay dài nhất thế giới của mình vào cuối tuần vừa rồi, CNN đưa tin.

Trước khi cắt bộ móng tay dài kỷ lục, bà Ayanna Williams, 57 tuổi, đã đo lại và ghi nhận tổng chiều dài bộ móng tay là 7,3 m, hơn gần 2 m so với năm 2017. Trung bình, bà mất vài ngày và từ 3 đến 4 lọ sơn trong một lần làm móng tay.

Để cắt bộ móng tay, người phụ nữ này đã đến một phòng khám da liễu ở Fort Worth, nơi bà thường xuyên qua lại từ những năm đầu thập niên 90.

“Dù không có bộ móng tay này, tôi sẽ vẫn là độc nhất. Bộ móng không làm nên con người tôi. Chính tôi làm nên bộ móng này”, bà Williams chia sẻ.

Bà Ayanna Williams tại phòng khám da liễu ở Fort Worth để cắt bộ móng dài nhất thế giới cuối tuần rồi. Ảnh: CNN.

Bà Williams dự định chỉ để móng tay dài khoảng 15 cm và sẽ trưng bày bộ móng dài nhất thế giới vừa cắt đi của mình tại bảo tàng của hãng truyền thông Ripley's Believe It or Not ở Orlando, Florida.

Bà cho biết hiện có thể mở cửa nhưng lại không thể làm một số hoạt động khác như rửa chén hay trải ga giường.

Mục tiêu mới của bà là khuyến khích những người đam mê làm móng tay đạt được kỷ lục Guinness như của mình.

Bà Williams đã phá vỡ kỷ lục Guinness với bộ móng tay dài nhất thế giới vào năm 2017. Khi đó, bộ móng của bà có tổng chiều dài 5,8 m và bà thường cần tới hai lọ sơn với 20 tiếng đồng hồ cho mỗi lần làm móng.

Trước đó, người đạt kỷ lục Guinness với bộ móng tay dài nhất thuộc về bà Lee Redmond, người bắt đầu nuôi móng tay từ năm 1979 và bộ móng có chiều dài gần 9 m. Bà Redmond đã mất trong một vụ tai nạn ôtô năm 2009.