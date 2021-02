Người phụ nữ mang tiền giả mua vé số

Diện mang 500.000 đồng đi mua vé số, bị nạn nhân phát hiện nên tri hô người dân bắt giữ.

Ngày 15/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trần Thị Mỹ Diện (41 tuổi, ở xã An Phú Tân, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) về tội Lưu hành tiền giả.

Theo cảnh sát, sáng 4/1, Diện chạy xe máy trên quốc lộ 54 đến xã Đông Thành, thị xã Bình Minh. Bị can gặp người bán vé số ven đường nên dừng lại.

Diện hỏi mua 5 tờ vé số, sau đó đưa cho người bán loại 500.000 đồng.

Diện bị cơ quan công an khởi tố để điều tra. Ảnh: Công an Vĩnh Long.

Khi trả tiền thừa cho khách, người bán vé số phát hiện tiền giả nên tri hô. Diện bị người dân đuổi bắt, sau đó bàn giao cho cảnh sát.

Quá trình điều tra, cơ quan công an thu giữ 8 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng. Kết quả giám định, 8 tờ tiền được thu giữ đều là tiền giả.