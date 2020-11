Người phụ nữ mang khối u tương đương thai nhi 7 tháng tuổi

Sau 5 tháng chủ quan không đi khám, nữ bệnh nhân được chẩn đoán có khối u buồng trứng khổng lồ.

Mới đây, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội tiếp nhận nữ bệnh nhân N.T.A. (64 tuổi, trú tại Thường Tín, Hà Nội) trong tình trạng bụng to bất thường dù không mang thai.

Bà A. cho hay trước đây bản thân rất khỏe mạnh, làm nông nghiệp nên thường xuyên vận động, ăn uống tốt. Tuy nhiên, cách đây 5 tháng, người phụ nữ này tăng 4 kg trong thời gian ngắn, bụng to bất thường.

Khối u buồng trứng khổng lồ có kích thương tương đương thai 7 tháng. Ảnh: BVCC.

Bụng ngày càng to nhưng bệnh nhân quyết định không đi khám. Bà cho rằng mình làm việc nhiều nên tức bụng do đói, ăn khỏe hơn dẫn đến tăng cân. Sau khi được mọi người xung quanh khuyên, người này mới đến khám tại bệnh viện địa phương và được chuyển thẳng tới Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội do nghi ngờ ung thư. Tại đây, kết quả xét nghiệm cho thấy ổ bụng của bà A. có khối u kích thước 20x30 cm.

Nữ bệnh nhân bị nghi ngờ u ác tính ở buồng trứng và được chỉ định phẫu thuật tại khoa Ngoại vú - Phụ khoa. Các bác sĩ phải hội chẩn kỹ trước mổ do tiềm ẩn nhiều nguy cơ như khối u dính tạng xung quanh, chảy máu, tổn thương tạng, mạch máu trong ổ bụng gây khó khăn trong việc phẫu tích.

May mắn, sau khoảng một giờ phẫu thuật, khối u đã được bóc tách hoàn toàn. Sinh thiết tức thì trong ca mổ cho kết quả ung thư buồng trứng nên các bác sĩ đã cắt tử cung, 2 buồng trứng và mạc nối lớn. Sau 2 ngày, nữ bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô nhanh. Bà A. đã có thể sinh hoạt và đi lại bình thường.

Theo các bác sĩ tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, ung thư buồng trứng là căn bệnh nguy hiểm vì không có biểu hiện bên ngoài rõ ràng. Người bệnh chỉ có thể phát hiện bệnh qua những triệu chứng như đau, tức bụng, chướng bụng, bụng to bất thường... Tuy nhiên, những triệu chứng này dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề khác như rối loạn kinh nguyệt, đau bụng kinh.

Do đó, để phòng tránh căn bệnh này, phụ nữ cần lắng nghe cơ thể và nắm rõ lịch sử bệnh lý của gia đình. Ngoài ra, khám tầm soát ung thư để phát hiện sớm bệnh là việc cần thiết. Bệnh nhân ung thư buồng trứng nếu được phát hiện sớm sẽ có tỷ lệ sống thêm 5 năm tăng khoảng 30-90%.