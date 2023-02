Người phụ nữ mang khối bướu cổ khổng lồ suốt 30 năm

Các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) cho biết đây là khối u tuyến giáp có kích thước lớn nhất từ trước đến nay mà đơn vị này tiếp nhận.

Ngày 10/2, các bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định cho biết đơn vị này vừa phẫu thuật cắt khối bướu tuyến giáp có kích thước khủng cho nữ bệnh nhân M.N.A. (52 tuổi, quê Đồng Tháp). Người phụ nữ này đã sống với bướu cổ này suốt 30 năm nhưng không điều trị vì lo sợ và thiếu kinh phí phẫu thuật.

Trước đó, cuối năm 2022, bà A. đến khám tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định với phần bướu to biến dạng vùng cổ, có khả năng thòng trung thất và chèn ép vào các cấu trúc xung quanh như khí quản, thực quản và máu vùng cổ.

Kết quả siêu âm và xét nghiệm chức năng tuyến giáp cho thấy hormone giáp tăng cao, bệnh nhân được chẩn đoán cường giáp/đa nhân giáp 2 thùy - bướu giáp to độ 4.

Sau khi được điều trị với thuốc để ổn định chức năng tuyến giáp, bà A. được nhập viện để phẫu thuật cắt bỏ khối u.

Nữ bệnh nhân sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối bướu khổng lồ trên cổ. Ảnh: BVCC.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Trần Như Hưng Việt, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu - Bướu cổ, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, bướu giáp của bệnh nhân A. to, chèn ép gây hẹp 1/3 khí quản. Điều này khiến ê-kíp gặp trở ngại khi đặt nội khí quản.

Bên cạnh đó, do khối bướu có kích thước to, vôi hóa do tồn tại thời gian dài, đa nhân, các bác sĩ gặp nhiều khó khăn trong quá trình cắt trọn mô giáp và bảo tồn cấu trúc vùng cổ.

Sau 5 giờ, ca mổ diễn ra thành công. Khối bướu nặng một kg được bóc tách thành công. "Đây là khối u lớn nhất bệnh viện chúng tôi từng ghi nhận", bác sĩ Việt nói.

Đến sáng 10/2, bà A. có thể nói chuyện, vết mổ khô và ổn định, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.

Bướu giáp là bệnh lý nội tiết phổ biến thứ 2 sau đái tháo đường. Tỷ lệ phụ nữ mắc bướu giáp thường cao gấp 4 lần so với nam.

Đa số bướu giáp nhân lành tính, không cần điều trị đặc hiệu, chỉ cần theo dõi định kỳ bằng siêu âm 6-18 tháng kể từ lần đánh giá ban đầu, sau đó theo dõi định kỳ 3-5 năm.

Để hạn chế mắc và phát triển bệnh, bệnh nhân bướu giáp nói riêng và người khỏe mạnh nói chung cần chú ý chế độ ăn uống tốt, bổ sung dưỡng chất, tăng cường ăn rau củ, hạn chế thực phẩm chế biến, đóng gói sẵn và cung cấp đủ iod cho cơ thể.

Iod là nguyên liệu để tuyến giáp tổng hợp các hormone (thyroxin) điều chỉnh quá trình phát triển của hệ thần kinh trung ương. Việc thiếu iod trầm trọng có thể gây thiểu năng tuyến giáp.