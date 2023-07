Người phụ nữ Malaysia bị phạt tiền vì mặc theo mốt 'giấu quần'

Một người phụ nữ họ Lee (35 tuổi), chủ cửa hàng quần áo ở thành phố Kota Bahru (bang Kelantan, Malaysia), bất ngờ nhận yêu cầu nộp phạt từ chính quyền địa phương do ăn mặc “không phù hợp tại nơi công cộng”.

Trong bài đăng trên mạng xã hội với nội dung bày tỏ nỗi bất bình, Lee cho biết cô bị phạt do mặc một chiếc áo phông màu hồng quá khổ và một chiếc quần đùi, Nanyang Siang Pau đưa tin. Cô cũng đính kèm tấm hình đang cầm tờ biên lai nộp phạt.

Theo nội dung bài viết, Lee nhận được thông báo vào ngày 25/6 và có 7 ngày để nộp phạt, nếu không sẽ phải đối mặt với các biện pháp pháp lý. Tuy nhiên, cô không nêu rõ số tiền mình phải nộp.

Người phụ nữ đăng tải hình ảnh mình cầm biên lai phạt tiền do "ăn mặc không phù hợp nơi công cộng". Ảnh: Sunny See Yeap Seng.

Chia sẻ với Nanyang Siang Pau, người phụ nữ nói rằng cô luôn ăn mặc theo phong cách “giấu quần”, gồm áo phông quá khổ với quần đùi, kể từ khi mở cửa hàng quần áo cách đây 2 năm.

Cô chưa từng gặp rắc rối với chính quyền. Trước đây, hồi còn làm việc tại một salon tóc, cô cũng diện trang phục tương tự và không gặp vấn đề gì.

Lee đã cố gắng giải thích với người thi hành công vụ nhưng vẫn bị phạt. Do quá bức xúc, cô đã chia sẻ câu chuyện trên mạng xã hội. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng, với nhiều bình luận bênh vực người phụ nữ.

Đáp lại làn sóng chỉ trích, Hội đồng thành phố Kota Bahru (MPKB) đã đưa ra tuyên bố vào ngày 26/6 trên trang mạng xã hội, khẳng định chủ cửa hàng quần áo đã vi phạm Quy chế Thương mại Công nghiệp và Kinh doanh 2019 ở Malaysia.

Điều khoản quy định rằng các chủ doanh nghiệp theo đạo Hồi và không theo đạo Hồi phải đảm bảo rằng họ ăn mặc lịch sự khi làm việc và điều này cũng áp dụng cho nhân viên. Do đó, việc Lee mặc áo phông ngoại cỡ trùm qua quần là “không phù hợp ở nơi công cộng”.

Tuy nhiên, ngày 27/6, ông Nga Kor Ming, Bộ trưởng Bộ Phát triển chính quyền địa phương của Malaysia, yêu cầu MPKB rút lại lệnh phạt do đã vi phạm các quyền tự do của Lee, MalayMail đưa tin.

Ngày 1/7, sau khi thảo luận với bộ trưởng, người đứng đầu hội đồng thành phố đã đồng ý hủy bỏ hình phạt.

“Người phụ nữ mặc quần đùi trong chính cửa hàng của mình, mà cửa hàng lại bán loại trang phục này. Nếu người phụ nữ bị phạt, điều đó đồng nghĩa rằng tất cả mặt hàng của cô sẽ bị loại bỏ, thật vô lý. Nhưng hiện vấn đề đã được giải quyết”, bộ trưởng chia sẻ.

Ông Nga nhắc nhở các chính quyền địa phương rằng họ hiểu bản chất của Hiến pháp Liên bang trong khi thực hiện nhiệm vụ. Ông cũng hy vọng sự việc tương tự sẽ không tái diễn.

“Malaysia là một quốc gia đa chủng tộc, và chúng ta cần tôn trọng lẫn nhau”, ông nói.

