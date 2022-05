Người phụ nữ mặc nội y, không ngừng la hét trên thảm đỏ Cannes

Người phụ nữ khiến các khách mời hoảng sợ khi bỗng dưng xuất hiện trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2022 và không ngừng la hét.

Theo Insider, thảm đỏ Liên hoan phim LHP Cannes ngày 20/5 bỗng dưng bị náo loạn do có sự xuất hiện của người phụ nữ khỏa thân, xịt sơn lên người biểu tình đòi quyền lợi.

Trên thảm đỏ công chiếu phim Three Thousand Years of Longing, một phụ nữ bán khỏa thân phần trên, xịt sơn trên người kèm dòng chữ nhạy cảm: "Đừng cưỡng hiếp chúng tôi". Từ "cặn bã" cũng được viết dưới lưng của người này.

Người phụ nữ khiến khách mời hoảng sợ.

Ngoài ra, phần dưới của người phụ nữ này đầy vết sơn với những dấu tay đỏ như máu. Người này liên tục la hét làm náo loạn thảm đỏ. Cô chỉ chạy loạn trên thảm đỏ chưa đầy một phút. Nhân viên an ninh, lực lượng vệ sĩ đã can thiệp kịp thời và ngăn cản bạo lực, việc xấu xảy ra.

Buổi ra mắt phim Three Thousand Years of Longing quy tụ nhiều ngôi sao nổi tiếng, đáng chú ý nhất là vợ chồng Idris Elba. Tài tử từng được mệnh danh là Người đàn ông quyến rũ nhất thế giới gây chú ý khi cúi người chỉnh váy cho vợ.

Người phụ nữ bị nhân viên bảo vệ đưa khỏi thảm đỏ vì hành vi gây náo loạn.

Do diện thiết kế cầu kỳ, Sabrina gặp khó khăn trong việc di chuyển. Idris Elba có hành động đẹp, đứng sau hỗ trợ vợ với tâm lý thoải mái. Ống kính phóng viên ghi lại khoảnh khắc trên và dành nhiều lời khen cho sao phim Fast & Furious: Hobbs & Shaw.

Ngoài ra, buổi ra mắt phim còn có mặt minh tinh Tilda Swinton. Nữ diễn viên diện bộ váy dài tay thanh lịch với phần cổ áo đính pha lê sang trọng. Sao phim Doctor Stranger biết cách chọn trang phục tôn lên vẻ thanh lịch, phù hợp với độ tuổi 62.

Three Thousand Years of Longing là bộ phim kể về người phụ nữ Anh cô đơn và gặp nhiều cay đắng trong chuyến đi đến Istanbul. Phim do George Miller của Mad Max viết kịch bản, đồng thời làm đạo diễn và có kinh phí khoảng 60 triệu USD .