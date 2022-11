Người phụ nữ lừa đảo 2 ôtô ra đầu thú

Vi là người phụ nữ có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chiều 14/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Thúy Vi (SN 1994, cư trú ấp Hòa Long 1, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) ra đầu thú. Nguyễn Thị Thúy Vi có lệnh truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, khoảng 15h ngày 28/5/2018, Vi và chồng là Dương Hải Thọ đến nhà của ông Nguyễn Thành U. (ngụ thị trấn An Châu, huyện Châu Thành) thuê ôtô 7 chỗ hiệu Fortuner tự lái để đi dự tiệc ở huyện Tịnh Biên.

Nguyễn Thị Thúy Vi đang cho lời khai tại cơ quan công an.

Sau khi nhận xe, vợ chồng Vi điều khiển xe qua casino ở Campuchia giáp biên với xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang rồi cầm xe cho tiệm cầm đồ lấy số tiền 150 triệu đồng.

Số tiền có được, vợ chồng Vi đánh bạc thua hết tiền. Lúc này, Thọ nói với Vi về Việt Nam tìm thuê một ôtô nữa để cầm cố lấy tiền đánh bạc gỡ lại để có tiền chuộc xe của ông U.

Sau đó, vợ chồng Vi thuê xe về TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, tiếp tục thuê xe 4 chỗ của ông Nguyễn Văn Th. (ngụ Long Xuyên). Sau khi nhận được xe, Thọ điều khiển xe chở Vi qua casino ở Campuchia cầm cho một tiệm cầm đồ lấy số tiền 80 triệu đồng rồi đem đánh bạc thua hết.

Lúc này, Vi lấy điện thoại nhắn tin về cho ông U. nói là xe thuê đã đem cầm bên Campuchia, rồi vợ chồng Vi bỏ trốn.

Sau đó, ông U. và ông Th. làm đơn gửi cơ quan công an tố cáo hành vi lừa đảo của vợ chồng Vi. Sau đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang khởi tố Thọ và Vi về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

TAND tỉnh An Giang đưa ra xét xử và tuyên phạt tù đối với Thọ và Vi. Trong lúc được tại ngoại chờ chấp hành án, Vi bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 3/7/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Vi.

Sau thời gian đi nhiều nơi sinh sống để lẩn trốn truy nã, trước sự truy bắt ráo riết và vận động, thuyết phục của lực lượng công an, Vi đã trở về nhà và ra đầu thú.