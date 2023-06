Người phụ nữ lừa cộng tác viên online, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Giàu và chồng quê tỉnh An Giang ra TP Đà Nẵng, dùng chiêu tuyển cộng tác viên làm việc online để chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng.

Công an huyện Hòa Vang (TP Đà Nẵng) thông tin ngày 13/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện quyết định tạm giữ hình sự Lương Thị Ngọc Giàu (SN 1991, trú tổ 11, ấp An Tịnh, An Thạnh Trung, Chợ Mới, tỉnh An Giang) về hành vi sử dụng công nghệ cao lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, từ giữa tháng 5, Công an huyện Hòa Vang tiếp nhận trình báo của chị Nguyễn T. N. (SN 1990, trú thôn Bàu Cầu, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) về việc bị một người lừa đảo bằng hình thức tham gia cộng tác viên làm việc online trên mạng xã hội để kiếm tiền hoa hồng.

Nghi phạm lừa đảo Lương Thị Ngọc Giàu tại cơ quan công an.

Theo trình bày của nạn nhân, từ khoảng đầu tháng 5, chị N. được người phụ nữ tên Ngọc Giàu tìm cách liên hệ rồi dụ dỗ làm cộng tác viên việc làm online. Với bánh vẽ "chỉ ngồi tại nhà, góp vốn cộng tác và việc làm đơn giản" mà Ngọc Giàu đưa ra, chị T.N. nhanh chóng sập bẫy. Từ ngày 14/5 đến nay, chị N. nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của Ngọc Giàu với tổng cộng hơn 293 triệu đồng để làm "nhiệm vụ".

Sau khi chuyển tiền, chị N. chẳng nhận được tiền hoa hồng, trong khi chị N. không thể liên lạc được nữa với Ngọc Giàu. Nghi ngờ bản thân bị lừa, chị N. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngay khi tiếp nhận tin báo của chị N., nhận thấy vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an huyện Hòa Vang tiến hành điều tra, truy xét. Nhận định Lương Thị Ngọc Giàu liên quan đến vụ lừa đảo, vào ngày 9/6, Đội cảnh sát hình sự Công an huyện Hòa Vang đã triệu tập Ngọc Giàu đến trụ sở Công an để làm việc.

Quá trình đấu tranh, Ngọc Giàu thừa nhận hành vi lừa đảo trên. Đặc biệt, vào khoảng tháng 2, người phụ nữ cùng chồng là Hồ Đức Thanh (SN 1987, trú tỉnh An Giang) đã làm giả giấy CMND, sau đó đăng ký tài khoản ngân hàng rồi bán cho người khác với giá 5 triệu đồng. Trong số các tài khoản ngân hàng mà Giàu tạo bằng CMND giả, có số tài khoản mà chị T.N. đã chuyển tiền đến.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Giàu, lực lượng công an phát hiện, thu giữ 6 CMND mang tên khác nhau có gắn hình ảnh của Giàu. Cơ quan công an cũng phong tỏa số tiền 2,9 tỷ đồng có trong tài khoản ngân hàng mà Ngọc Giàu và Thanh đang sử dụng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòa Vang tiếp tục xác lập chuyên án để truy xét những người có liên quan đến Ngọc Giàu và đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng này.