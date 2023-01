Người phụ nữ hồi phục sau di chứng đột quỵ liệt nửa người

Tưởng sẽ phải gắn chặt cuộc đời với chiếc giường do di chứng liệt nửa người lâu năm sau tai biến, nữ bệnh nhân may mắn hồi phục nhờ can thiệp y học cổ truyền.

Bệnh nhân có thể tự đi lại sau thời gian dài liệt nửa người. Ảnh: BVCC. Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội) ngày 4/1, cơ sở y tế này vừa điều trị thành công cho bà T.P.L. (42 tuổi, trú tại Gia Lâm, Hà Nội) bị tai biến. Trước đó, người nhà bệnh nhân L. cho biết tháng 9/2021, bà bị xuất huyết não do vỡ dị dạng mạch máu não. Sau khi can thiệp bằng phẫu thuật và chăm sóc tích cực, tình trạng bệnh đã ổn định. Tuy nhiên, di chứng đi kèm là nửa người phải bị liệt kèm theo thất ngôn diễn đạt - mất ngôn ngữ cấp tính, suy giảm nghiêm trọng khả năng giao tiếp. Nhằm sớm cải thiện tình hình, bà L. đã được gia đình đưa tới nhiều bệnh viện và phòng khám để can thiệp điều trị. Tuy nhiên, kết quả không được như kỳ vọng. Tình trạng bệnh gần như không có tiến triển đáng kể. Tới tháng 12/2022, được người quen giới thiệu, bệnh nhân L. và gia đình tới khám tại khoa Y dược Cổ truyền của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Lúc này, tinh thần của người bệnh cũng như gia đình đã bị ảnh hưởng nhiều sau hành trình dài chữa chạy. Bác sĩ Mai Văn Dũng, khoa Y dược Cổ truyền đưa ra phác đồ can thiệp tích cực gồm: Sáng tập vận động và vật lý trị liệu, chiều tiếp tục tập phát âm, giao tiếp kết hợp xoa bóp bấm huyệt, châm cứu trị liệu. Hiện khả năng vận động và khả năng giao tiếp của bệnh nhân đều được cải thiện đáng kể. Tình trạng co cứng chân tay đã được giảm thiểu. Bệnh nhân có thể tự đi lại và không cần sự hỗ trợ của người thân.

Quá trình giao tiếp cũng được thực hiện bằng những câu dài. Bà L. đã có thể hát được nhiều bài đơn giản thay vì chỉ nói từng từ như trước kia. Khi hơi thở hóa thinh không là một cuốn sách đặc biệt chia sẻ khoảnh khắc đối diện cái chết của người viết trong cả vai trò bác sĩ lẫn bệnh nhân. Cuốn sách đưa người đọc trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi đứng giữa ranh giới sống và chết. Căn bệnh ung thư ở nam giới khó phát hiện Đa số người mắc ung thư tiền liệt tuyến ở giai đoạn sớm có thể sống nhiều năm. Tuy nhiên, bệnh ở giai đoạn muộn sẽ di căn rất nhanh chóng và có thể tử vong. Dấu vân tay có thể dự đoán bệnh tâm thần phân liệt Một nghiên cứu mới đã tiết lộ dấu vân tay của ngón cái có khả năng dự đoán chính xác 68% số ca bệnh tâm thần phân liệt.