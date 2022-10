Người phụ nữ gốc Á được in hình trên đồng tiền Mỹ

4. Người phụ nữ gốc Á trong ảnh sẽ được in trên đồng tiền nào của Mỹ? 5 cent

10 cent

25 cent

50 cent Trong ảnh là Anna May Wong, diễn viên người Mỹ gốc Á, từng đóng vai chính trong bộ phim The Toll of the Sea. Sắp tới, hình ảnh của bà Anna May Wong được in trên đồng xu 25 cent của Mỹ. Đây một phần trong chương trình đúc đồng xu 25 cent của Mỹ in hình những phụ nữ kiệt xuất của nước này. Trên mỗi đồng xu, một mặt sẽ in hình Tổng thống George Washington, mặt kia in hình chân dung của những phụ nữ tiên phong trong các lĩnh vực khác nhau. Ảnh: Saeed Adyani.