Người phụ nữ gãy xương sườn sau va chạm với ôtô biển xanh

Sau va chạm với ôtô biển xanh ở Hà Nội, người phụ nữ bị gãy 3 xương sườn, chấn thương đốt sống cổ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 103.

Cảnh sát dựng lại hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.Q.

Trưa 28/3, Đội CSGT đường bộ số 7 cùng các đội nghiệp vụ của Phòng CSGT Công an Hà Nội đã dựng lại hiện trường để điều tra vụ va chạm giữa ôtô biển xanh và xe máy trên đường Lê Văn Lương (quận Thanh Xuân).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h30 ngày 27/3, bà Đ.T.Q. (64 tuổi, trú tại Hà Nội) điều khiển xe máy lưu thông trên đường Lê Văn Lương hướng đi Tố Hữu. Đến trước cửa số nhà 68 đường Lê Văn Lương, xe máy của bà Q. xảy ra va chạm với ôtô biển xanh mang biển số 80A.

Vụ va chạm khiến bà Q. bị gãy 3 xương sườn, chấn thương đốt sống cổ và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân Y 103.

Theo thông tin từ Phòng CSGT, Công an Hà Nội, tài xế lái ôtô biển xanh đã đến làm việc với cơ quan công an. Lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu máu của tài xế này để xét nghiệm kiểm tra nồng độ cồn và ma túy. Đội CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Vụ tai nạn xảy ra trên đường Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Ảnh: Google Maps.