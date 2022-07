Người phụ nữ được Leonardo DiCaprio tán tỉnh

Audrina Patridge nói hai người chỉ trò chuyện thông qua tin nhắn và chưa từng hẹn hò. Cô thấy sợ vì xung quanh Leonardo toàn người đẹp và sự chú ý quá mức của paparazzi.

Theo Page Six, nữ diễn viên Audrina Patridge tuyên bố cô từng lọt vào mắt xanh của ngôi sao độc thân "sát gái" có tiếng Leonardo DiCaprio. Trong cuốn hồi ký Choices: To the Hills and Back Again, nữ diễn viên kể lại khoảnh khắc bay sang Las Vegas tham dự tiệc sinh nhật của một người bạn và gặp mặt nhiều ngôi sao hạng A.

"Tôi ở đó với vài bạn diễn trong Sorority Row, sau đó là Megan Fox, Brian Austin Green và kể cả Leonardo DiCaprio. Leo đã chủ động tán tỉnh tôi", Patridge viết trong hồi ký.

Audrina Patridge được Leonardo DiCaprio chủ động tán tỉnh. Ảnh: Getty.

Theo lời Patridge, một vệ sĩ của Leo đã tiếp cận cô và nói rằng nam diễn viên muốn mời cô uống rượu tại bàn anh ấy. "Tôi nhìn sang bàn của Leo, xung quanh chỉ toàn siêu mẫu. Điều đó khiến tôi e dè. Tôi chỉ đáp là tôi sẽ đến nhưng chưa bao giờ tiếp cận và chào hỏi Leo", cô viết.

Cuối cùng, đích thân sao phim Titanic tiến đến bàn của nữ diễn viên và giới thiệu bản thân.

"Tôi nói với Leo rằng tôi biết anh là ai. Chúng tôi trò chuyện được một lúc. Anh ấy xin số điện thoại của tôi. Hai đứa nhắn tin đôi câu sau khi rời Vegas. Nhưng thực tế là chúng tôi chưa bao giờ đi chơi cùng nhau", cô viết trong hồi ký.

Lý giải về việc không hẹn hò, Audrina Patridge cho rằng việc cô ghi hình liên tục cho The Hill và độ nổi tiếng của DiCaprio, sự "điên cuồng" của các tay săn ảnh khiến việc hẹn hò trở nên bất khả thi. Nữ diễn viên đồng thời cho rằng việc bận rộn với chương trình truyền hình thực tế dẫn đến việc cô chia tay Chris Pine vào năm 2009.

Tài tử Catch Me if You Can hiện hẹn hò người đẹp kém 24 tuổi. Ảnh: Backgrid.

Việc Leonardo DiCaprio chủ động hẹn hò phụ nữ không khiến nhiều người bất ngờ. Trước đó, nam diễn viên toàn yêu siêu mẫu, diễn viên nổi tiếng, trong đó phải kể đến Gisele Bundchen, Toni Garrn, Blake Lively...

Hiện tại, sao phim Don't Look Up hẹn hò bạn gái kém 24 tuổi Camila Morrone. Ngôi sao sinh năm 1997 là một trong những người đẹp hiếm hoi được nam diễn viên tháp tùng đến thảm đỏ lớn, bao gồm Cannes 2017 và Oscar 2020.

Nguồn tin của New York Post cho rằng hai ngôi sao đang sống cùng nhau. Sao phim Catch Me if You Can có ý định kết hôn với người yêu kém tuổi. Gia đình của Morrone cũng hài lòng với chuyện tình của con gái với bạn trai nổi tiếng.