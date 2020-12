Người phụ nữ dùng vé số giả để lừa đảo

Mai mang 35 tờ vé số giả có 3 số cuối trùng với giải bảy rồi đi tìm người bán vé số dạo đổi thưởng.

Ngày 24/12, Công an xã Đông Yên, huyện An Biên (Kiên Giang) mời Nguyễn Thị Mai (29 tuổi, ngụ phường Mỹ Phước, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lên làm việc để làm rõ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mai tại cơ quan công an. Ảnh: Văn Vũ.

Một tuần trước, Mai mang 35 tờ vé số giả trúng giải bảy (200.000 đồng) của tỉnh Bạc Liêu đi từ Long Xuyên đến xã Đông Yên với mục đích tìm người bán vé số dạo để đổi thưởng. Khi đến ấp Xẻo Đước 2 (xã Đông Yên), Mai đổi 5 tờ với một người bán vé số dạo để lấy 1 triệu đồng.

Người bán vé số phát hiện bị Mai lừa nên báo cảnh sát. Công an xã Đông Xuyên bắt Mai khi người này đang cầm 25 tờ vé số giả đi tìm “con mồi” khác.

Mai khai toàn bộ vé số giả mua từ một người đàn ông không rõ danh tính tại TP Long Xuyên với giá trên 1 triệu đồng.