Người phụ nữ đứng sau đế chế tỷ USD của Kim Kardashian

Keeping Up With The Kardashians khép lại, gia đình nước Mỹ tiếp tục tung show mới, The Kardashians, vào tháng 4 năm nay. Mặc dù không tiết lộ khoản lương cụ thể, Khloé cho biết 6 người gồm cô, bà Kris, Kourtney, Kim, Kendall và Kylie đều nhận mức lương 9 con số. "Tất cả đều bình đẳng như nhau", Khloé chia sẻ. Ảnh: Hollywood Reporter.