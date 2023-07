Người phụ nữ dùng nhiều chiêu trò để chiếm đoạt 20 tỷ đồng

Nguyễn Thị Như Hoa làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel Quảng Ninh để lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền lên đến 20 tỷ đồng.

Ngày 6/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Nguyễn Thị Như Hoa (SN 1984, trú tại tổ 66, khu 6, phường Hà Khẩu, TP Hạ Long) về các tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Trước đó, Phòng cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn của 3 công dân cùng trú tại TP Hạ Long, tố giác Nguyễn Thị Như Hoa có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phạm Như Hoa.

Quá trình điều tra xác định trong năm 2022, Nguyễn Thị Như Hoa đã làm giả các hợp đồng hợp tác kinh doanh với Viettel Quảng Ninh để huy động tiền của nhiều người sau đó chiếm đoạt, mượn ôtô của người bị hại rồi làm giả các giấy đăng ký xe, sau đó mang xe đi bán hoặc cầm cố vay tiền của người khác để chiếm đoạt tiền.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Như Hoa chiếm đoạt của các bị hại số tiền hơn 20 tỷ đồng . Phòng cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Như Hoa để xử lý theo quy định của pháp luật.