Người phụ nữ dùng ma tuý rồi gọi công an đến

Sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Nguyễn Thị Cẩm Vân (ở An Giang) có biểu hiện "ngáo đá" nên gọi điện cho công an phường đến bắt mình.

Chiều 29/3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Thị Cẩm Vân (37 tuổi, ngụ thị trấn Long Bình) về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tối 16/3, sau khi sử dụng ma túy tại nhà, Vân điện thoại vào số máy của Công an thị trấn Long Bình. Mai tự nhận mình đang tàng trữ ma túy tổng hợp dạng đá.

Nguyễn Thị Cẩm Vân. Ảnh: Nhật Linh.

Khi cảnh sát đến nhà, Vân đã tự nguyện giao nộp 3 bọc nylon chứa ma túy.

Vân khai đã nhờ một người bạn mua số ma túy này với giá 9 triệu đồng để sử dụng và bán lại kiếm tiền lời. Công an An Phú đang mở rộng điều tra vụ án.