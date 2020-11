Người phụ nữ điều hành đường dây đánh bạc

Núp bóng việc bán hàng online, Hậu điều hành đường dây đánh bạc tiền tỷ tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Ngày 25/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã tạm giữ Nguyễn Thị Hậu (33 tuổi, trú xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) để điều tra hành vi Đánh bạc bằng hình thức ghi lô đề.

Theo điều tra, dưới trướng của Hậu có hàng chục đại lý tại 2 địa bàn thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc hoạt động vô cùng chặt chẽ, khép kín. Số tiền giao dịch mỗi ngày khoảng 1 tỷ đồng .

Nguyễn Thị Hậu. Ảnh: Công an cung cấp.

Sau khi nhận bảng lô đề từ các đại lý, vào 18h mỗi ngày, Hậu sử dụng phần mềm để tính kết quả thắng thua và thanh toán cho các con bạc bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng.

Điều tra mở rộng, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An đã bắt giữ thêm 7 người là đại lý của Nguyễn Thị Hậu tại thành phố Vinh và huyện Nghi Lộc. Trong đó có Hồ Thế Kiếm (32 tuổi, trú huyện Nghi Lộc) là đàn em thân tín của người phụ nữ 33 tuổi.