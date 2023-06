Người phụ nữ đẹp nhất năm 2019 tình cảm với bạn trai CEO

Ngày 15/6, Page Six đưa tin Jennifer Garner và bạn trai John Miller trông tình tứ khi đi uống cà phê ở Los Angeles (Mỹ). Cả hai đều cười tươi trong khoảnh khắc ôm tạm biệt.

Đây là lần hiếm hoi Garner công khai thể hiện tình cảm với bạn trai doanh nhân. Bởi trong 5 năm yêu, hầu như rất khó để paparazzi bắt được hình ảnh bộ đôi này tình tứ nơi đông người.

Gần đây, Garner nghĩ thoáng hơn khi đưa bạn trai đến dự một buổi công chiếu phim. Họ không chụp hình chung trên thảm đỏ, nhưng Miller tiến vào trong Nhà hát Regency Village để ở bên cạnh Garner trong suốt sự kiện.

Minh tinh Dude, Where's My Car nảy sinh tình cảm với John Miller - CEO của CaliGroup - vào năm 2018, sau ly hôn Ben Affleck. Bạn trai nhỏ hơn Garner 6 tuổi nhưng được khen chững chạc và xứng đôi với cô. Khi yêu, cả hai chưa bao giờ nhắc về nhau trên báo.

Việc họ yêu trong thầm lặng càng khiến truyền thông tò mò về mối quan hệ này. Hồi tháng 4, một nguồn tin chia sẻ với Us Magazine: "Jennifer và John thân thiết với gia đình của nhau. Nữ diễn viên cũng đã gặp, đi chơi cùng cả gia đình John trong những sự kiện đặc biệt, ví dụ như sinh nhật. Tất cả quây quần bên nhau".

Tình cảm của đôi uyên ương được cho là trở nên gắn bó hơn sau khi tái hợp. Theo People, có một khoảng thời gian bộ đôi chia tay vì quan điểm trái ngược nhau. Trong khi Miller muốn lập gia đình, Garner lại không sẵn sàng.

Violet, Seraphina và Samuel - 3 con riêng của Garner và Affleck - được cho là ấn tượng với bạn trai của mẹ. Nữ diễn viên luôn tạo điều kiện để các con gần gũi và tìm hiểu sâu hơn về Miller.

Hình ảnh Garner đeo nhẫn ở ngón áp út khi xuất hiện trên livestream gần đây khiến cô bị nghi đính hôn. Tuy nhiên, nữ diễn viên không lên tiếng về chuyện này.

