‘Người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc’ trở lại màn ảnh

Tròn 5 năm vắng bóng màn ảnh nhỏ, Eugene quyết định chọn một bộ phim dán nhãn 19+ để tái ngộ người hâm mộ. Ở tuổi 39, huyền thoại nhan sắc một thời vẫn không sụt giảm phong độ.

Eugene (tên thật là Kim Yoo Jin) mất 5 năm toàn tâm toàn ý chăm lo việc gia đình, kể từ bộ phim All About My Mom kết thúc vào năm 2015. Năm 2018, người đẹp hạ sinh thiên thần nhỏ thứ hai. Khi con gái nhỏ tròn 2 tuổi, nữ diễn viên mới quay trở lại với công việc diễn xuất.

The Penthouse: War in Life là tác phẩm đánh dấu sự trở lại của huyền thoại nhan sắc một thời. Vắng bóng màn ảnh nhỏ đã lâu nhưng phong độ diễn xuất của Eugene vẫn ổn định. Bộ phim 19+ này là một sự lựa chọn táo bạo của Eugene, từ nội dung cho tới kiểu nhân vật.

Tái xuất màn ảnh với phim 19+

Lên sóng đài SBS từ ngày 26/10, The Penthouse: War in Life là cái tên nổi bật nhất trong khung giờ tối các ngày đầu tuần. Bộ phim nhanh chóng đạt mốc rating 2 chữ số ngay từ tập 2.

Theo số liệu thống kê của Hancinema, ở tập phim gần nhất phát sóng vào ngày 3/11, The Penthouse: War in Life cán mốc tỷ suất người xem 13,9%, dẫn đầu khung giờ phim tối thứ 3 của cả đài cáp và truyền hình trung ương, vượt mặt loạt phim như Kairos, 18 Again, My Dangerous Wife… Tuy nhiên, do sự gia tăng của các tình tiết bạo lực và nhạy cảm, từ tập 4 trở đi, tác phẩm sẽ nâng mức giới hạn độ tuổi từ 15+ lên 19+.

Trong phim, Eugene đảm nhận vai chính Oh Yoon Hee - một cô gái nghèo nuôi tham vọng gia nhập xã hội thượng lưu. Sau khi bước chân vào ngôi penthouse 100 tầng - biểu tượng cho quyền lực ở khu nhà giàu Gangnam, Hàn Quốc, Yoon Hee đụng độ với những thành viên “có máu mặt” của tòa nhà. Một khi leo lên đến tầng trên cùng của penthouse, cô sẽ được phong là nữ hoàng.

Eugene khoe vẻ đẹp mỹ miều và phong độ diễn xuất ổn định trong The Penthouse: War in Life.

The Penthouse: War in Life khắc họa nỗi ám ảnh về quyền lực, địa vị của giới thượng lưu Hàn Quốc thông qua xung đột gay gắt và cực đoạn giữa các “cư dân” bên trong tòa nhà 100 tầng.

Bất chấp những mối lo ngại về bạo lực, tình tiết nhạy cảm và sự đen tối, trần trụi trong cốt truyện, tác phẩm vẫn thu hút đông đảo khán giả theo dõi. “Cốt truyện không quá đặc sắc, nhưng chẳng hiểu sao tôi không thể nào dứt ra được”, “Một số tình huống trong phim có thể xảy ra ngoài đời thực. Tuy hơi cực đoan, song đó là một bộ phim dễ gây nghiện”, tờ Korea Times trích lại nhận xét của một số khán giả.

Huyền thoại nhan sắc của SM

Không chỉ nhận được phản hồi tích cực về diễn xuất, Eugene còn chứng minh nhan sắc xứng tầm huyền thoại của mình thông qua màn tái xuất trong The Penthouse: War in Life. Ở tuổi 39, nữ diễn viên vẫn giữ gìn vóc dáng gợi cảm và gương mặt đẹp mỹ miều.

Eugene từng được mệnh danh là "mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất lịch sử Kpop". (Ảnh: bnt International).

Trong quá khứ, truyền thông Hàn và quốc tế nhiều lần dùng những mỹ từ để ca ngợi nhan sắc của Eugene. Trước khi lấn sân sang môn nghệ thuật thứ 7, cô từng hoạt động với tư cách thần tượng âm nhạc thuộc nhóm nhạc S.E.S, dưới trướng SM Entertainment.

S.E.S là girlgroup thế hệ đầu của Kpop, ra mắt vào năm 1997. Eugene là người nổi tiếng nhất nhóm. Cô sở hữu khuôn mặt thanh tú, đường nét dịu dàng và nụ cười rạng rỡ. Thời điểm ấy, người đẹp 39 tuổi luôn đứng top đầu trong các bảng xếp hạng nhan sắc xứ kim chi.

Theo Koreaboo, Eugene là huyền thoại nhan sắc của SM bên cạnh các đàn em như Yoona, Krystal, Irene…Thậm chí, cô còn được ca tụng là “thần tượng đẹp nhất lịch sử Kpop”. Tờ CNN từng ưu ái gọi cô là “người phụ nữ đẹp nhất Hàn Quốc".

Khi S.E.S tan rã vào năm 2002, Eugene chuyển hướng sang diễn xuất thông qua bộ phim Loving You. Những năm tiếp theo, cô khẳng định tài biến hóa ở loạt tác phẩm như Save the Last Dance for Me, Wondeful Life, I Really Really Like You, King of Baking, A Hundred Year Legacy…

Nhan sắc của cô được xem là huyền thoại trong làng nhạc Hàn.

Không chỉ hoạt động với tư cách diễn viên, Eugene còn thể hiện khả năng ở vai trò MC, viết sách, sản xuất chương trình… Nữ diễn viên cũng thử sức với công việc kinh doanh, khi là đồng chủ tịch của hãng thời trang byMOMO.

9 năm hôn nhân hạnh phúc bên Ki Tae Young

Eugene gặp gỡ Ki Tae Young trên phim trường Creating Destiny (Tìm kiếm tình yêu) vào năm 2009. Bộ phim này đã se duyên cho hai diễn viên, giúp họ tìm thấy định mệnh của đời mình.

Trải qua 2 năm hẹn hò, Ki Tae Young quyết định cầu hôn Eugene. Hai ngôi sao kết hôn vào năm 2011 và đón con đầu lòng vào năm 2015. Tổ ấm của bộ đôi thêm vẹn tròn nhờ sự ra đời của thiên thần nhỏ thứ hai vào năm 2018.

Gần 10 năm qua, Eugene và Ki Tae Young được xem là cặp vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn.

Trong cuộc phỏng vấn với trang Naver vào hồi tháng 10/2020, khi được hỏi bí quyết cho hôn nhân hạnh phúc là gì, nữ diễn viên 39 tuổi cho rằng đó là “lòng biết ơn”.

Eugene và Ki Tae Young là cặp vợ chồng mẫu mực của showbiz Hàn.

Cô chia sẻ thêm: “Tôi không phải là tuýp người dễ yêu từ cái nhìn đầu tiên. Tôi phải gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu người đó trước khi xác định rằng anh ấy là người tôi muốn trao thân gửi phận. Tôi phải nhìn thấu xem người đó có chung suy nghĩ với mình hay không”.

Eugene cũng bộc bạch rằng cô cảm thấy có lỗi với người hâm mộ vì hoạt động không thường xuyên sau khi kết hôn. “Khi con cái dần trưởng thành, tôi mới có thể dồn nhiều tâm huyết vào diễn xuất. Tôi cố gắng kết nối với người hâm mộ bằng cách giao lưu trên Instagram”, sao phim The Penthouse: War in Life nói.

Nhìn lại 23 năm sự nghiệp của mình, Eugene cảm thấy may mắn bởi cô ra mắt và nỗ lực làm việc từ lúc còn rất trẻ, khi mới chỉ là thiếu nữ 16 tuổi.