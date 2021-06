Người phụ nữ đang gây chấn động showbiz Hàn Quốc

Qua các video đăng trên kênh cá nhân, Kim Young Ho tiết lộ thông tin đời tư về Jun Ji Hyun, Han Ye Seul và Choi Ji Woo. Vụ việc đang gây chú ý ở Hàn Quốc.

Phóng viên Kim Young Ho đang gây chấn động giới showbiz Hàn Quốc khi công bố thông tin đời tư của nhiều diễn viên hàng đầu. Độ chính xác của thông tin chưa được kiểm chứng và các diễn viên đã lên tiếng phủ nhận nhưng tiết lộ của Kim Young Ho phủ sóng truyền thông những ngày qua.

Hôn nhân của Jun Ji Hyun đổ vỡ vì chồng ngoại tình?

Ngày 2/6, theo tờ Insight, thông qua kênh cá nhân, phóng viên Kim Young Ho tiết lộ Jun Ji Hyun và chồng ly thân từ tháng 12/2020. Mối quan hệ giữa 2 người không thể hàn gắn vì CEO họ Choi có người phụ nữ khác và đã dọn ra khỏi nhà chung.

Tuy nhiên, Jun Ji Hyun kiên quyết không ly hôn, thậm chí đang tìm cách di cư sang nước ngoài để né tránh sự việc. Theo phóng viên Kim Young Ho, Jun Ji Hyun lo ngại chuyện đổ vỡ ảnh hưởng tới các hợp đồng thương mại và đặc biệt 2 con trai của cô.

Jun Ji Hyun phủ nhận thông tin của Kim Young Ho.

Ngay sau đó, thông qua công ty quản lý, Jun Ji Hyun phủ nhận. Nữ diễn viên tuyên bố khởi kiện Kim Young Ho vì tung tin sai sự thực. Chồng, mẹ chồng và bạn thân của Jun Ji Hyun đồng loạt lên tiếng. Bạn thân khẳng định gia đình diễn viên Vì sao đưa anh đến vẫn hạnh phúc. Trong khi đó, chồng cô viết trên trang cá nhân: “Tôi vẫn muốn làm chồng của Jun Ji Hyun”.

Han Ye Seul bị cáo buộc sử dụng ma túy

Sau khi công khai yêu bạn trai kém 10 tuổi, Han Ye Seul liên tục vướng phải những thông tin tiêu cực. Theo Dispatch, Ryu Sung Jae - bạn trai của Han Ye Seul - có quá khứ làm trai bao, nhận tiền trợ cấp từ khách hàng, bao gồm phụ nữ đã kết hôn hoặc ly hôn. Anh cũng bị tố từng lừa đảo khách hàng.

Han Ye Seul khẳng định chưa gặp Jennie.

Không lâu sau khi Han Ye Seul phủ nhận, phóng viên Kim Young Ho tiếp tục tung ra những tin tức gây xôn xao dư luận. Trong video đăng trên kênh cá nhân, Kim Young Ho tiết lộ Han Ye Seul sử dụng ma túy tại Burning Sun - quán bar bị cảnh sát điều tra vào năm 2019. Ngoài ra, Han Ye Seul từng tát Jennie vì thành viên BlackPink là người thứ ba xen vào mối quan hệ giữa cô và nhà sản xuất Teddy.

Kim Young Ho cũng chia sẻ tấm hình Han Ye Seul chụp cùng Han Ga In, Choi Ji Woo, Go So Young và Cha Ye Ryun. Phóng viên nhấn mạnh hình ảnh được chụp tại phòng karaoke và Han Ye Seul, Go So Young từng cùng tranh giành một phó chủ tịch tập đoàn.

Tờ Chosun đưa tin tối 9/6, Han Ye Seul giải thích mọi vấn đề thông qua video đăng trên trang cá nhân. Cô thừa nhận được bạn trai cũ là Won Jin - phó chủ tịch của công ty DY Holdings - tặng chiếc xe Ferrari. Về thông tin chia tay nhà sản xuất Teddy, cô phủ nhận Jennie là lý do. Nữ diễn viên khẳng định chưa từng gặp thành viên nhóm BlackPink.

Trả lời cáo buộc sử dụng ma túy, Han Ye Seul cho biết: "Tôi chỉ đến Burning Sun một lần trong đời vào ngày Halloween với bạn bè. Tôi không có 'phòng riêng' ở đó. Tôi muốn vui vẻ và chọn chiếc bàn ngoài hành lang và ngay cạnh quầy DJ. Tôi không sử dụng ma túy ở đó. Tôi không điên rồ đến mức dùng ma túy trước mặt mọi người".

Chồng kém 9 tuổi của Choi Ji Woo ngoại tình?

Sáng 10/6, Insight đưa tin Kim Young Ho tiếp tục có động thái đáp lại Han Ye Seul. Phóng viên giải trí bày tỏ lời giải thích của diễn viên sinh năm 1981 là thiếu chân thành.

Cũng trong video mới, Kim Young Ho nhắm tới mục tiêu mới là nữ diễn viên hàng đầu Choi Ji Woo. Phóng viên cho biết Choi Ji Woo chính là người giới thiệu Han Ye Seul với bạn trai hiện tại.

Theo Kim Young Ho, Choi Ji Woo tin tưởng chồng nhưng bị phản bội. Ông xã của nữ diễn viên đã sử dụng chiếc BMW mà cô mua cho để đưa nhân tình đến nhà nghỉ. Kim Young Ho cho biết anh nắm giữ chứng cứ nhưng chưa thể công khai ở hiện tại.

Choi Ji Woo cho biết vẫn vui vẻ với cuộc sống gia đình.

Đáp lại thông tin do Kim Young Ho đưa ra, công ty quản lý của Choi Ji Woo là YG Entertainment thông báo: "Chồng của Choi Ji Woo kém cô ấy 9 tuổi và hiện là CEO của nền tảng ứng dụng O2O. Lý do Choi Ji Woo chưa bao giờ tiết lộ về chồng mình là cô ấy nghĩ điều đó có thể gây nên những thành kiến ​​không cần thiết. Họ muốn tránh tạo gánh nặng cho nhau”.

YG Entertainment cho biết Choi Ji Woo cùng chồng hiện tập trung chăm sóc gia đình và dành quãng thời gian vui vẻ bên bạn bè. Công ty yêu cầu các cá nhân, tổ chức không đưa ra thông tin thiếu căn cứ.

Hàng loạt người nổi tiếng bị tiết lộ chuyện đời tư

Cách đây ít ngày, nữ diễn viên Kim Joon Hee đã cài đặt Instagram sang chế độ riêng tư. Trước đó, phóng viên Kim Yong Ho tuyên bố biết được thông tin đời tư của cô và ông xã.

Kim Yong Ho cho biết Kim Joon Hee ly hôn ca sĩ Jinu sau 2 năm chung sống, sau đó tái hôn với người chồng hiện tại. Chồng nữ diễn viên đang cùng cô điều hành công việc kinh doanh.

“Hãy truy cập Instagram và hỏi cô ấy về nơi họ gặp nhau lần đầu. Chà, cô ấy đã công khai hình ảnh của chồng mình. Tôi chắc chắn biết về cách họ gặp nhau lần đầu tiên", Kim Young Ho úp mở.

Trước đó, Kim Young Ho tiết lộ nhiều câu chuyện hậu trường khác về giới nghệ sĩ Hàn Quốc. Chẳng hạn, một stylist phải nghỉ việc vì Irene. Stylist cảm thấy xấu hổ vì cô bị đối xử tồi tệ, không giống một con người.

Khi chạm vào Irene mà không có sự cho phép, stylist bị nữ ca sĩ nhóm Red Velvet đập tay, thậm chí dùng chân đạp vào người cô. Theo Kim Young Ho, Irene từng bắt stylist quỳ gối để buộc dây giày cho cô.

Kim Young Ho từng tiết lộ chuyện của Seo Ye Ji trước khi Dispatch vào cuộc.

Trước khi vụ việc của Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun được công khai trên mặt báo, Kim Young Ho đã ám chỉ nhân cách của nữ diễn viên. Newsen đưa tin trong buổi phát trực tiếp vào tháng 6/2020, phóng viên Kim Yong Ho cho biết Seo Ye Ji thích trở thành trung tâm của sự chú ý và muốn được đối xử như nữ hoàng.

Phóng viên chỉ ra Seo Ye Ji từng hẹn hò Kim Jung Hyun trong thời gian dài. Những người quen của Kim Jung Hyun cho biết nam diễn viên gần như phát điên khi hẹn hò với Seo Ye Ji. Họ lo lắng cho nam diễn viên vì anh ấy hoàn toàn bị Seo Ye Ji chi phối.

"Seo Ye Ji lôi kéo đàn ông bằng sự quyến rũ của cô ấy, sau đó gần như thống trị họ. Bạn sẽ hiểu nếu xem It’s Okay to Not Be Okay. Tôi từng nghe chuyện cô ấy gọi điện cho bạn trai chỉ để hét lên ‘cháy’ rồi lập tức cúp máy. Người bạn trai chạy đến nơi cô ấy sống và phát hiện mọi việc vẫn bình thường. Tuy nhiên, cô ấy hỏi người yêu tại sao mất nhiều thời gian để đến nhà cô ấy như vậy”, Kim Young Ho kể.

Đến tháng 4, khi Dispatch công khai loạt tin nhắn giữa Seo Ye Ji và Kim Jung Hyun, công chúng tìm lại video của phóng viên Kim Young Ho.

Kim Young Ho cũng là người tiết lộ việc Jang Dong Gun phải uống thuốc ngủ và trải qua khoảng thời gian khó khăn vì liên quan đến vụ bê bối hack điện thoại của Joo Jin Mo.

Trong tin nhắn, Joo Jin Mo tán gẫu về phụ nữ và chia sẻ hình ảnh của các người mẫu Nhật Bản, MC, một hoa hậu Hàn Quốc và những người nổi tiếng khác. Tin nhắn được cho là gửi đến nam diễn viên Jang Dong Gun, bạn thân của Joo Jin Mo.