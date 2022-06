Người phụ nữ da màu đầu tiên đi vòng quanh thế giới

Khi máy bay hạ cánh xuống Seychelles ngày 6/10/2019, Jessica Nabongo chính thức là thành viên câu lạc bộ danh giá gồm rất ít người từng đặt chân đến tất cả quốc gia trên thế giới.

Influencer du lịch người Mỹ gốc Uganda cũng là phụ nữ da màu đầu tiên được ghi nhận đi vòng quanh thế giới, CNN đưa tin.

Nabongo thực hiện hơn 450 chuyến bay và hơn một triệu dặm bay để đặt chân tới tất cả 195 quốc gia được Liên Hợp Quốc công nhận trên toàn cầu. Cô bay hơn 170 chuyến bay/năm và từng suýt bỏ cuộc.

“Có vài lần, tôi cảm thấy hoảng loạn và không biết hành trình của mình liệu có thể thành công hay không”, cô nói.

Năm 2019, Jessica Nabongo trở thành người phụ nữ da đen đầu tiên đi du lịch đến mọi quốc gia trên thế giới.

Thử thách lịch sử

Nabongo kể chi tiết trải nghiệm của mình khi di chuyển từ đất nước này sang đất nước khác trong cuốn sách The Catch Me If You Can. Đó là hành trình phá bỏ giới hạn, tập trung vào 100/195 quốc gia mà cô từng đến thăm.

Quyết định chu du khắp thế giới được Nabongo đưa ra năm 2017, vào sinh nhật 35 tuổi.

Lý do chính thôi thúc cô viết sách là có rất ít người da đen trong số 400 du khách được cho là từng đặt chân tới tất cả quốc gia trên toàn cầu.

“Chúng tôi đã quá quen với việc nhìn thế giới qua lăng kính của những người đàn ông da trắng. Rõ ràng là mỗi cá nhân sẽ có trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Thậm chí tới năm 2022, tôi vẫn thường là người da đen duy nhất trên máy bay. Tôi có thể đi du lịch trong nhiều ngày mà không gặp ai cùng màu da với mình. Nhiệm vụ của tôi là thay đổi điều đó”, cô nói.

Cuốn sách của Nabongo giới thiệu 100/195 quốc gia cô từng đặt chân tới.

Nabongo cảm thấy có trách nhiệm giới thiệu những vùng đất không nhất thiết là điểm nóng du lịch để thách thức định kiến.

“Tôi muốn kể về những địa điểm mà hầu hết du khách có thể không bao giờ đến. Tôi từng khám phá vẻ đẹp ở rất nhiều nơi mà có lẽ mọi người không thể ngờ tới”.

Đó là Afghanistan - nơi cô bị mê hoặc bởi đền thờ Hazrat Ali, Pakistan - nơi cô không thể cưỡng lại sự hấp dẫn của thức ăn đường phố và Iran - nơi cô ghé thăm thành phố cổ Yazd.

Nabongo lưu ý rằng xây dựng blog thành công và thu hút hơn 200.000 người theo dõi trên trang cá nhân đã mang lại cho cô nhiều đặc quyền, đặc biệt là khi đi du lịch.

Tuy nhiên, cựu nhân viên Liên Hợp Quốc lưu tâm đến mọi nội dung mình chia sẻ bởi cô hiểu rằng tác động của mạng xã hội không hoàn toàn tích cực cho những điểm đến dễ bị tổn thương.

“Đối với tôi, điều thực sự quan trọng là đảm bảo việc bảo tồn những địa điểm mà tôi đang ghé thăm”, cô nói.

Nabonhgo muốn kể về những địa điểm mà hầu hết du khách có thể không bao giờ đến.

Đặc quyền của influencer

Nabongo buồn bã khi nói về tình trạng “đi du lịch mù quáng”.

Thay vì những địa điểm xuất hiện đầy rẫy trên phim ảnh như Machu Picchu (Peru), Bali (Indonesia) hay Morocco, cô thấy ấn tượng với nhiều nơi mà mọi người nghĩ không có giá trị về mặt du lịch: Yemen, Afghanistan và Nam Sudan.

“Tôi hy vọng thông qua cách kể chuyện của mình sẽ giảm bớt thành kiến ​​về các quốc gia da đen”, cô nói.

Một trong số khoảnh khắc khó khăn nhất trên hành trình với Nabongo là chuyến đi đến Seychelles - quốc gia cuối cùng trong danh sách của cô.

Tuy nhiên, nữ influencer cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ rằng cô không chỉ hoàn thành mục tiêu của bản thân mà còn giới thiệu vùng đất này tới mọi người.

Niềm đam mê xê dịch của Nabongo ngày càng lớn. Cô đặt mục tiêu chinh phục thêm nhiều điểm đến.

Nabongo cho biết hộ chiếu Mỹ mang lại cho cô những đặc quyền không dành cho du khách mang quốc tịch khác. Nhưng cô có thể đi đến hơn 40 quốc gia bằng hộ chiếu Uganda.

“Có cả 2 hộ chiếu thực sự có lợi cho tôi. Bởi lẽ, người Mỹ rất khó đến Iran. Tôi cũng có thể đến Triều Tiên nhờ hộ chiếu Uganda. Đó là vũ khí bí mật của tôi”.

Nabongo hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mọi người tiếp tục theo đuổi ước mơ.

“Tôi không nghĩ ai cũng quan tâm đến việc đi vòng quanh thế giới. Nhưng điều tôi mong họ hiểu là có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong cuộc sống”.

Nhờ những chuyến đi, Nabongo có bạn bè từ khắp nơi trên thế giới. Sau khi đặt chân tới tất cả quốc gia, niềm đam mê du lịch của cô ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nabongo chuẩn bị thực hiện chuyến đi lần nữa đến Senegal - nơi cô mô tả là “vùng đất hạnh phúc”. Sau đó, nữ influencer dự định hoàn thành mục tiêu khác: đến thăm mọi tiểu bang của Mỹ.

“Tôi còn 6 tiểu bang nữa nhưng sẽ không vội vàng mà từ từ trải nghiệm”, cô cho biết.