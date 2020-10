Người phụ nữ có khối u gần 2 kg ở đùi

Nữ bệnh nhân thường xuyên đau phần lưng bên phải, khối u ở vết mổ cũ ngày càng to, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày.

Các bác sĩ khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, vừa cắt bỏ thành công khối u hỗn hợp kích thước lớn, chèn ép gần hết vùng đùi phải cho bệnh nhân P.T.C. (76 tuổi, trú tại phường An Tường, Tuyên Quang).

Người nhà bệnh nhân cho biết năm 2007, bà C. đã phẫu thuật khối u vùng đùi sau tại Bệnh viện K (Hà Nội). Khoảng 3 năm gần đây, sức khỏe của bệnh nhân giảm sút, thường xuyên đau nửa phần lưng bên phải, khối u cục ở vết mổ cũ ngày càng to, vận động khó khăn, ảnh hưởng sinh hoạt hàng ngày. Gia đình đã đưa bà C. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang để thăm khám và điều trị.

Khối u gần 2 kg được các bác sĩ lấy ra từ vùng đùi sau của bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Bác sĩ Quàng Văn Hải, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình, cho biết bệnh nhân có khối u to, dính, chèn ép nhiều đến các khối cơ vùng sau đùi.

Sau gần 2 giờ, ê-kíp mổ đã thực hiện gỡ dính, bóc tách, cầm máu, cắt bỏ hoàn toàn được khối u nặng gần 2 kg. Khối u này được gửi lên khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào để làm xét nghiệm mô bệnh học.

Sau mổ một ngày, sức khỏe của bệnh nhân dần ổn định, tiếp tục được điều trị và chăm sóc tại khoa Chấn thương chỉnh hình.