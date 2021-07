Người phụ nữ chuyên thiết kế cơ ngơi cho giới siêu giàu

Vợ tài tử Shah Rukh Khan chuyên thiết kế cơ ngơi cho giới siêu giàu, đồng thời điều hành công ty sản xuất phim. Cô tích lũy 215 triệu USD sau nhiều năm.

Theo South China Morning Post, hầu hết người hâm mộ Bollywood đều biết Gauri Khan là vợ của siêu sao Shah Rukh Khan. Gauri chia sẻ trong buổi phỏng vấn: "Chúng tôi đã trải qua những thăng trầm. Shah đã làm rất tốt nhiệm vụ của anh ấy, và tôi cũng vậy".

Hơn 30 năm chung sống, Gauri giữ vững lập trường và quan điểm nghề nghiệp. Dù là vợ của nhân vật được mệnh danh "vua Bollywood", Gauri vẫn không ỷ lại chồng. Cô tự chủ kinh tế, sở hữu nguồn tài chính riêng đáng ngưỡng mộ.

Gauri Khan tự chủ kinh tế, không dựa dẫm vào chồng. Ảnh: Instagram.

Gauri theo đuổi những công việc phía sau ánh đèn sân khấu - sản xuất phim và thiết kế nhà cửa, nội thất. Sau nhiều năm, cô tích lũy khối tài sản 215 triệu USD .

Quản lý công ty sản xuất phim triệu USD

Theo Hindustan Times, Gauri Chhibber Khan sinh năm 1970 ở New Delhi trong gia đình theo đạo Hindu. Với sự giáo dục khắt khe từ người cha đại tá, Gauri luôn áp lực thành tích khi lớn lên.

Năm 1984, khi mới 14 tuổi, Gauri lần đầu tiên gặp Shah Ruhk Khan trên chính quê hương của cô. Sau 6 năm tìm hiểu, họ quyết định tổ chức lễ cưới và có với nhau 3 con.

Tại Ấn Độ, Shah Rukh Khan, gọi tắt SRK, là diễn viên, nhà sản xuất và nhân vật truyền hình được truyền thông gọi bằng cái tên "Baadshah của Bollywood", "Vua của Bollywood" hay "Vua Khan". Anh đã đóng hơn 80 phim tiếng Hindi, sức ảnh hưởng rất lớn đến nền giải trí. Khi anh và Gauri về chung nhà, danh tiếng của cả hai được nâng lên tầm cao mới.

Vợ chồng Gauri có sức ảnh hưởng lớn đến ngành phim ảnh Ấn Độ. Ảnh: Instagram.

Năm 2002, vợ chồng Gauri thành lập công ty sản xuất và phân phối phim Red Chillies Entertainment. Cô đóng vai trò đồng chủ tịch kiêm nhà sản xuất chính của tất cả phim.

Tác phẩm đầu tiên dưới sự chỉ đạo của người phụ nữ này là Main Hoon Na, đồng thời cũng là phim do chồng cô thủ vai chính. Phim đạt thành tích tốt tại phòng vé, trở thành phim có doanh thu cao thứ hai trong năm 2004 ( 12 triệu USD ).

South China Morning Post đánh giá với con mắt tinh tường nhìn ra được những kịch bản hay, kết hợp chuyên môn sâu về Bollywood, Gauri ngày càng khẳng định được vị thế trong lĩnh vực sản xuất.

Hiện nay, cô đồng sản xuất hơn 27 dự án, trong đó có nhiều phim thành công phòng vé như Om Shanti Om ( 40 triệu USD ), My Name is Khan ( 31 triệu USD ), Dilwale ( 27 triệu USD ) và Raees ( 27 triệu USD ).

Theo International Business Times, nếu tách biệt với khối tài sản khổng lồ cùng chồng, Gauri có riêng cho mình 215 triệu USD thu được từ các hoạt động kinh doanh béo bở, bao gồm sản xuất phim, thiết kế nội thất và danh mục bất động sản hàng triệu USD trong và ngoài nước.

Tạp chí Vogue Ấn Độ cho biết vợ chồng Gauri sở hữu 2 biệt thự đắt đỏ ở Mumbai. Họ đã mất 10 năm để sửa chữa và cải tạo khu nhà, biến nó thành điểm tham quan hút khách.

Ngoài doanh thu 20 triệu USD mỗi năm cho công ty thiết kế, tập đoàn phim Red Chillies Entertainment của Gauri kiếm khoảng 67 triệu USD từng năm, trích thông tin trên The Economic Times.

Nổi tiếng trong lĩnh vực thiết kế

Từng có 6 tháng học thiết kế thời trang ở Học viên Công nghệ Thời trang Quốc gia, Gauri Chhibber Khan đã mở The Design Cell - cửa hàng chuyên về thiết kế và ý tưởng đặt trụ sở tại Mumbai.

Sản phẩm lớn đầu tiên cô bắt tay vào tân trang là ngôi biệt thự 27 triệu USD của gia đình. Người phụ nữ 51 tuổi cho xây dựng các bức tượng Hindu có kích thước như người thật, kết hợp đèn chùm pha lê và thêm nhiều tiện ích như phòng tập thể dục, thư viện, võ đài quyền anh, sân tennis và phòng xem phim.

Tại Ấn Độ, không nhiều người có được cảm giác tận hưởng kỳ nghỉ dưỡng hoành tráng ngay trong nhà mình, nhưng gia đình Gauri thì ngoại lệ. "Tôi đang trang trí cơ ngơi của mình và những dự án lớn khác. Tôi cũng sẽ giúp những ai có nhu cầu cải tạo lại nhà cửa" - vợ trùm phim Bollywood nói trên tạp chí Design Essentia.

Gauri Khan đã thiết kế cho những dự án lớn của giới siêu giàu Ấn Độ. Ảnh: South China Morning Post.

Bắt đầu thỏa thuận những hợp đồng thiết kế tiền tỷ từ năm 2013, Gauri thu hút lượng khách hàng lớn, toàn là những nhân vật nổi tiếng và trùm kinh doanh ở Ấn Độ.

Cô từng phụ trách thiết kế lại khu vực tiếp khách trong dinh thự nguy nga của nữ doanh nhân Nita Ambani, chịu trách nhiệm tái hiện lối kiến trúc 3D siêu thực cho Reliance’s Jio World Centre - trung tâm hội nghị hàng đầu Mumbai.

Nhà thiết kế 51 tuổi cũng làm việc với các gian hàng bán lẻ, nhà hàng, khách sạn nhỏ và spa. Từ cửa hàng mới của nhà thiết kế thời trang Manish Malhotra đến Nhà hàng Arth ở Mumbai, Gauri có rất nhiều bản phác thảo đa dạng.

Thái độ tiếp cận chân thành của Gauri Khan đối với đối tượng khách hàng nhỏ lẻ cũng cho thấy được sự khiêm tốn và không phân biệt giai cấp của cô, khác nhiều so với những gì mà công chúng thường thấy về xã hội mang đầy tính phân biệt như Ấn Độ.

Theo South China Morning Post, Gauri được xem là một trong những phụ nữ sành điệu nhất. Cô từng xuất hiện trên bìa Vogue và được tạp chí này ưu ái danh xưng "Đệ nhất phu nhân Bollywood".