Người phụ nữ chuyên lừa bằng chiêu cho quà từ thiện

Hạnh từ An Giang đến Trà Vinh, tiếp cận những người phụ nữ lớn tuổi rồi lừa họ đi nhận quà từ thiện, sau đó chiếm đoạt tài sản, bỏ trốn.

Ngày 5/8, Công an TP Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh, đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hồng Hạnh (54 tuổi, ở tỉnh An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra của cảnh sát, Hạnh có 5 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở tỉnh An Giang. Giữa tháng 7, người phụ nữ này đến huyện Càng Long tạm trú, giở trò lừa đảo.

Hạnh bị cảnh sát khởi tố sau khi lừa đảo nhiều người ở Trà Vinh. Ảnh: Công an Trà Vinh.

Trong thời gian tỉnh Trà Vinh đang giãn cách xã hội, Hạnh đã tiếp cận người phụ nữ ở đến xã Long Đức và bịa chuyện chùa đang làm từ thiện, cho mỗi người một bao gạo và 5 triệu đồng.

Hạnh nói nạn nhân rủ thêm người quen cùng đi. Sau đó Hạnh tiếp cận cụ già 81 tuổi, hứa chở nạn nhân đến nơi nhận quà từ thiện. Trên đường đi, bà ta nói nạn nhân đưa tiền và điện thoại để giữ giúp rồi chiếm đoạt.

Cũng với thủ đoạn này, Hạnh tiếp cận nhiều phụ nữ lớn tuổi ở địa phương, chiếm đoạt điện thoại, bông tai vàng và 4,7 triệu đồng. Các nạn nhân sau đó không được nhận quà từ thiện, đã trình báo cảnh sát vào cuộc điều tra.